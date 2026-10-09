Смартфонът, който може още повече: HUAWEI Pura 90s Pro Max е тук

Най-новият представител на флагманската серия смартфони на HUAWEI е тук и носи подобрения на множество фронтове: HUAWEI Pura 90s Pro Max идва с подобрен екран, освежен дизайн и още по-сериозна и способна фото- и видеосистема. Моделът на китайската компания има амбицията да се нареди сред най-напредничавите на пазара и има купища неща, които да предложи на онези клиенти, които се целят високо.

Смартфонът е част от серията HUAWEI Pura 90s, която включва тествания от мен Pro Max и по-достъпния модел Pro. Разликите между моделите са няколко, като Pro Max версията добавя стойност с по-голям екран (6,9 инча спрямо 6,6 инча при Pro), по-бързо зареждане (до 100 W с кабел), подсилена защита на дисплея срещу надрасквания и отблясъци и не на последно място – по-добри камери за фото и видео. Цветовите гами също се различават, като Pro версията се предлага в Coconut White (бяло), Mulberry Black (черно) и Orange Soda (преливащо оранжево), а Pro Max може да бъде купен в Blush Gold (златисто), Graphite Black (черно) и Orange Ocean (преливащо синьо/оранжево).

При мен за тест бе златистият HUAWEI Pura 90s Pro Max и поради това ще се съсредоточа именно върху него. Външният вид и размерите на телефона остават много близки до миналогодишния модел, като тялото запазва плоската си форма със заоблени ъгли и силно изразения триъгълен остров с обективи и камери в горната част на корпуса. Текстурата на гърба е гладка, но не е хлъзгава и смартфонът стои сигурно в ръката. Златистият вариант, който бе при мен, всъщност е доста светъл, почти бял, а златистите оттенъци се виждат най-вече по страничната рамка на телефона. В тази серия интересен модел е Orange Ocean, който идва с двуцветен гръб и двуцветна рамка, придавайки му по-весел и не толкова официален вид. Дисплеят заема почти цялата предна част, като около него остава съвсем тънка рамка. Той предлага резолюция от 2880 × 1308 пиксела и честота на опресняване до 120 Hz, а защитата е поверена на последното поколение Kunlun стъкло, силно устойчиво на надраскване, но и със специално покритие за намаляване на отблясъците – истинска радост в слънчеви дни. Pura 90s Pro Max е с тегло от близо 230 грама и тяло, защитено от прах и влага по стандартите IP68/IP69.

Основната движеща сила на смартфона е процесор Kirin 9030S с неговите 8 ядра и достатъчна производителност за множеството приложения и игри, които реших да тествам. Към него има и 12 GB LPDDR5X оперативна памет и 512 GB място за съхранение на приложения и данни. Смартфонът има пълна поддръжка на 5G, Bluetooth 6, Wi-Fi 7 и може да използва до 2 SIM/eSIM карти. Батерията е с капацитет 5270 mAh и може да се зарежда с до 100 W по кабел или до 80 W при безжично зареждане.

В софтуерно отношение също има промени – HUAWEI Pura 90s Pro Max идва с операционна система EMUI 16 (базирана на Android 16). Работата с нея е лесна и подобна на други Android устройства, като по времето, в което беше при мен, не се натъкнах на никакви софтуерни проблеми. Основното място за инсталиране на приложения е HUAWEI AppGallery, а ако искате достъп и до разнообразието на Google Play, на разположение е GBox. Съвместимостта с приложения, инсталирани чрез него, е много добра.

При функциите с изкуствен интелект най-забележима е интеграцията на асистента Celia, който може да бъде използван за отговори на всякакви въпроси, както и за изпълняване на разнообразни задачи като записване на бележки, добавяне на събития в календара и изпращане на мейли. Подобрени са ИИ функциите в помощ на фотографията, като може да разчитате на асистенция при композиция, премахване на обекти и отблясъци, избиране на най-добро изражение от серия снимки на хора и други.

Стигнахме и до основната гордост на HUAWEI Pura 90s Pro Max – неговите камери. Както и при предходния модел, на разположение имаме основна, телефото и широкоъгълна камери, разположени в солидна издатина с триъгълна форма на гърба на устройството. В допълнение към тях е монтиран и специален сензор за спектрален анализ, който сега е в своето второ поколение: True-to-Colour 2.0. Освен снимки, всички камери поддържат видео с до 4K разделителна способност и до 60 кадъра в секунда.

Като основен акцент при този модел могат да се определят подобренията в телефото камерата. Тя предлага 4-кратно оптично приближение спрямо основната камера, има 200-мегапикселов сензор с физически размер 1/1.28“ и осигурява много високи нива на детайлност както при снимки, така и при видео. Подпомогната от споменатия True-to-Colour сензор, камерата прави много реалистични снимки с цветове, максимално близки до това, което вижда окото. Камерата е с бленда f/2.6 и предлага стабилизация до цели 7 стопа.

Резултатът са снимки с ясни детайли, добре предадени цветове и контролиран шум при по-слабо осветени сцени. Изображението може да има лека мекота по краищата на кадъра, но нищо дразнещо. Балансът на бялото също е точен дори и в по-сложни ситуации. В режим видео стабилизацията играе силна роля, като позволява заснемане на стабилна картина без трептения дори и при 20-кратно приближение. И в този случай детайлите са запазени и резултатите са много добри.

Основната камера също не е пренебрегната. Както и телефото камерата, тя е със сензор с размер 1/1.28“, но улавя 50 мегапиксела. При нея обаче имаме променлива бленда в диапазона f/1.4 до f/4.0, както и много широк динамичен обхват, който помага за заснемането на много детайли едновременно в осветени и сенчести части на кадъра. Отново наблюдавах отлични резултати при всякакви кадри – дневни и нощни, пейзажи и портрети. Предаването на детайли е завидно, цветовете са отлични и неутрални, шумът е добре контролиран. И тази камера предлага оптична стабилизация, която върши прекрасна работа, особено при снимане на клипове.

Малко по-встрани от прожекторите остава като че ли широкоъгълната камера, която аз обичам да използвам често, особено при градски пейзажи. С нейните 40 мегапиксела и същото точно предаване на цветовете тя е прекрасен избор в множество ситуации, особено като се имат предвид високата детайлност на кадъра и много добре подбраното фокусно разстояние. Блендата от f/2.2 позволява да се правят хубави кадри и при намалена светлина.

Неслучайно HUAWEI Pura 90s Pro Max стъпва на пазара с очакванията да е един от най-добрите флагмани, особено що се отнася до фото и видео. Покрай това обаче не са забравени останалите функции на един модел от подобен клас, нито естетическата страна. Смартфонът поставя високи стандарти във всяко едно отношение и определено приковава вниманието към себе си.