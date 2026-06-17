Технология или шпионин? Китай създаде дрон-комар (ВИДЕО)

Китай представи микро-дрон с размерите на комар. Устройството тежи по-малко от 0,3 грама и имитира полет на насекомо - крилата му се размахват до 500 пъти в секунда. Може да носи миниатюрни сензори за разузнаване и наблюдение. На теория подобни устройства биха могли да се използват за тайно събиране на информация в градове и вътре в сгради - места, където конвенционалните дронове не могат да работят. Те са почти невидими с просто око и трудни за откриване.
Дронът има и недостатъци - изключително кратък живот на батерията поради малкия му размер и висока чувствителност към вятър.
China has unveiled a micro-drone the size of a mosquito— NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2026
The device weighs less than 0.3 grams and imitates insect flight — its wings beat up to 500 times per second. It can carry miniature sensors for reconnaissance and surveillance.
In theory, such devices could be used for… pic.twitter.com/hGBsUL6ywU