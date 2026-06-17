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Технология или шпионин? Китай създаде дрон-комар (ВИДЕО)

17 юни 2026, 9:45 часа 589 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Технология или шпионин? Китай създаде дрон-комар (ВИДЕО)

Китай представи микро-дрон с размерите на комар. Устройството тежи по-малко от 0,3 грама и имитира полет на насекомо - крилата му се размахват до 500 пъти в секунда. Може да носи миниатюрни сензори за разузнаване и наблюдение. На теория подобни устройства биха могли да се използват за тайно събиране на информация в градове и вътре в сгради - места, където конвенционалните дронове не могат да работят. Те са почти невидими с просто око и трудни за откриване.

Дронът има и недостатъци - изключително кратък живот на батерията поради малкия му размер и висока чувствителност към вятър.

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Китай Шпионаж дрон комар
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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