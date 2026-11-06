Yettel с признание за приобщаваща работна среда на първите Inclusion Champions Awards

Гергана Борисова, ръководител на програмата „Рамо до рамо“, е сред финалистите в категория „HR шампион по многообразие“

Гергана Борисова, старши HR бизнес партньор и ръководител на програмата за хора с увреждания „Рамо до рамо“ в Yettel, е сред тримата финалисти в категория „HR шампион по многообразие“ на първите Inclusion Champions Awards. Признанието е за професионалисти и екипи, които превръщат принципите на равнопоставеност в конкретни политики и практики на работното място.

Наградите се организират от фондация GLAS и бизнес мрежата Work It OUT в партньорство с Jamba и Emprove. Конкурсът отличава хора, екипи и инициативи с принос за по-приобщаваща работна среда, като финалистите и победителите бяха определени след двуетапна оценка, включваща анонимно оценяване и обсъждане от журито.

Програмата „Рамо до рамо“ на Yettel предлага двегодишна заетост на хора с увреждания в различни екипи на компанията. От старта ѝ през 2015 г. в нея са се включили 45 души. Една трета от тях са останали на работа в телекома и след приключването на програмата. Тази година предстои 12-ото ѝ издание, което ще посрещне нови участници.

Програмата включва работа по реални проекти и специализирани обучения. През целия двегодишен период е осигурена подкрепа от ментор от Yettel и корпоративен психолог. За част от позициите е възможна дистанционна работа, включително за кандидати извън София.

Yettel развива „Рамо до рамо“ в партньорство с неправителствената организация Jamba. Тя подпомага подбора на кандидатите и подготовката на екипите, които посрещат новите участници.