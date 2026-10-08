Yettel отбеляза 25-годишнината си чрез разказ за историята на свързаността

С музика, танц и видео телекомът разказа историята си и развитието на телекомуникациите през последните 25 години

Yettel България отбеляза своята 25-а годишнина със специално събитие, събрало над 500 гости. Сред тях бяха партньори и клиенти на телекома, представители на медиите и институциите, както и хора, които са били част от историята на компанията.

С музика, танц и видео Yettel разказа историята си и развитието на телекомуникациите през последните 25 години. Зад творческата концепция на събитието стои агенция 121, а общият елемент във всички изпълнения беше връзката – не само мобилната, а преди всичко връзката между хората.

„За 25 години технологиите промениха цели поколения, общества и икономики. Промениха и начина, по който живеем. Нашата цел винаги е била не просто да правим новите технологии достъпни, а да ги превръщаме в нещо полезно и смислено за хората. И ще продължим да го правим – като свързваме хората с важното за тях и бъдем партньор, на когото могат да разчитат. Защото в основата на всичко, което сме постигнали през тези 25 години, стои доверието на нашите клиенти, партньори и хората, които изграждат компанията. Благодарим ви, че сте част от тази история“, каза Богдан Узелац, главен изпълнителен директор на Yettel България.

До него на сцената застана и Марек Слачик, главен търговски директор на Etisalat PPF Telecom Group, част от която е телекомът.

„Днес Yettel има зад гърба си доверието и подкрепата на двама силни инвеститори – Etisalat и PPF. Първият носи глобалния мащаб, технологиите и иновациите, а вторият добавя своя дългогодишен опит, познание за региона и дългосрочен ангажимент към тези пазари. За нас Централна и Източна Европа, и особено България, винаги са били и ще останат стратегически важни. Вярваме в потенциала на този регион, който през годините се превърна в наш втори дом. Ще продължим да подкрепяме растежа на Yettel и да инвестираме в бъдещето на компанията“, заяви той.

Развитието на телекомуникациите беше пресъздадено в танцовата хореография на режисьора и хореограф Коста Каракашян. В две изпълнения общо 30 танцьора проследиха историята на свързаността – от бавна и ограничена в първите години до днешния дигитален свят на неограничени възможности. Промяната беше изобразена както чрез движенията – от фрагментирани и на моменти „невъзможни“ до динамични и свободни, така и чрез цветовете на сцената – от сивите тонове в началото до разпознаваемия lime цвят на Yettel.

Историята на компанията беше продължена и във видео, създадено от криейтив студио FourPlus. То беше разказано с някои от най-емблематичните гласове на бранда през годините – от Йордан Жечев, гласът на Теленор, до актрисата Весела Бабинова, с чийто глас звучи Yettel днес. На 8-метрови екрани оживяха ключови моменти от историята на компанията – от първото обаждане през старта на 5G до днешната, много по-голяма роля на телекома в дигиталния свят.

Музикалната част на вечерта постави още един акцент върху идеята за свързването. Виолончелистката Магдалена Петрович, работила с артисти като Андреа Бочели и свирила на сцени като Musikverein и Royal Albert Hall, съчета класическото звучене на виолончелото с поп, рок и съвременна музика. На сцената излезе и едно от разпознаваемите имена на българската музикална сцена – Прея, която изпълни някои от най-популярните си песни.

Така през различните елементи на вечерта се открои и основното послание на Yettel: технологиите и имената са се променили, мрежите са станали по-бързи, а екраните по-големи, но мисията на телекома остава постоянна – да свързва хората с важното за тях.