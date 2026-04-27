10 години заедно: Андрей и Емануела си се обясниха в любов (СНИМКИ)

Андрей Арнаудов и половинката му Емануела Толева днес празнуват 10 години заедно. По този повод продуцентът и любимата му написаха трогателни послания един към друг в социалните мрежи. Те също така споделиха някои лични семейни снимки, на които позират и с двете си общи деца - Васил и Дара.

Посланието на Андрей

"Запознахме се на 16 април, на 27 април се целунахме за първи път, а десет дни след това вече живеехме заедно! (Доста ексцентрична идея…) Но онази целувка броим за началото, от което ни делят точно десет години, Васко, Дара и хиляди спомени! Не обещавам, че ще бъда по-лесен човек, обещавам само, че ще бъда тук, докато мога, ако имаш нужда от мен! Обичам те! ❤️"

Посланието на Емануела

"Днес с Андрей имаме годишнина. Десетата ни.

Ако и вие имате до себе си човек, който въпреки времето и рутината на ежедневието остава любимата ви компания за всичко, значи сте щастливи поне колкото мен:-)

Утрините са по-светли, а нощите по-спокойни, когато заспивам и се събуждам до него.

Вече десет години пътуванията ни са най-вълнуващи, защото сме заедно, а разходките – най-приятни, когато се държим за ръце.

Когато сме двамата, трудностите не тежат толкова, а болката се понася по-леко.

Андрей е моето другарче, дом и любов, а прегръдката му- тя е топлина и надежда в едно.

И въпреки че лятото е любимият му сезон, той е моята вечна пролет."