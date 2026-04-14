ABBA отбеляза "невероятен юбилей" с 4 милиона фенове (ВИДЕО)

АББА отпразнуваха "невероятния юбилей' – четири милиона посетители на шоуто си "Voyage". Уникалният концерт представя CGI версии на четиримата членове на групата – Агнета Фелтскуг, Ани-Фрид Люнгста, Бени Андершон и Бьорн Улвеус – които изнасят концерт в специално построената "ABBA Arena" в Източен Лондон. От стартирането си през 2022 г. шоуто е било гледано от четири милиона посетители.

Надхвърли най-смелите им мечти

Легендарната шведска група заяви: "Достигането на четири милиона посетители е невероятен успех за "ABBA Voyage" и свидетелство за феновете, които са пътували от цял свят, за да станат част от това преживяване. От тези, които посещават за първи път, до мнозина, които се връщат отново и отново, именно тяхната енергия и страст вдъхват живот на концерта всяка вечер. Да видим как публиката продължава да приема концерта и радостта от нашата музика е наистина специално, а е невероятно да наблюдаваме как концертът се превръща в глобален феномен".

Бьорн по-рано призна, че успехът на ABBA Voyage е "надхвърлил" и най-смелите му мечти. 80-годишният музикант каза пред NME още през 2023 г.: "Това е невероятно – надхвърли всяка мечта, която някога съм имал. По някакъв начин, чрез някакво чудо, достигнахме до новите поколения. Не знам как, но ето ни тук. (Филмът от 2008 г.) "Mamma Mia" вероятно е изиграл роля в това. Идват нови поколения".

Бьорн изрази надежда, че ABBA Voyage може да остане в Лондон в следващите години, и също така посочи, че шоуто може да бъде представено и на други места по света.

"Надяваме се да останем на това място колкото се може по-дълго. Надяваме се да ни приемат за много години напред и може би ще построим други копия на това шоу на други места: в Азия, Австралия, Северна Америка. В момента водим разговори с много организатори и градове по този въпрос. Изграждането на всяка една от тях ще отнеме поне две години, но към края на тази година или началото на следващата ще има съобщения за това къде всъщност отиваме. е. Ако изобщо отиваме някъде — което ще се случи", заяви той, пишат от БГНЕС.

