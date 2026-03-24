Алекс Раева след победата в "Като две капки вода": Не вярвах, че ще спечеля с такава песен

След вечер, изпълнена с много разнообразни преобразявания в "Като две капки вода", Алекс Раева се класира на първото място с ролята на Долорес О’Риърдън от The Cranberries. Въпреки трудното предизвикателство, тя успя да се справи изумително и да предаде емоцията от силното послание на "Ode To My Family". "Емоцията е много по-силна в песента и ти дава криле, за да я направиш по-лесно", каза Алекс в първото си интервю след победата пред репортер на "На кафе".

За представянето и емоциите на сцената на шоуто

"Не мисля, че съм я имитирала едно към едно, но си мисля че успях леко да се докосна до чувството, което тя е пресъздала в тази песен", коментира Раева имитацията си.

Песента на Долорес О’Риърдън е много лична и за самата Алекс. Тя успя да не се предаде на емоциите от спомените, които ѝ връщат текстът и мелодия. "Опитвах се да се удържа, защото на репетицията се разплаках и това не беше добре, защото повлия на изпълнението ми".

"Винаги когато се сетя за моя баща, се просълзявам - с хубаво, защото го усещам близко до мен", каза с усмивка Раева.

С представянето си, Алекс показа и една нова страна. Самата тя призна, че не е помисляла, че може да спечели лайв с песен като "Ode To My Family". Предполагала, че това би се случило с някое по-забавно парче, защото знае, че именно в това ѝ е силата. "Знам си темперамента и винаги съм си мислила, че там съм по-силна. За мен това е много готина победа, защото е нещо много емоционално".

В края певицата обясни, че чувството да си на сцената на "Като две капки вода" е несравнимо, а относно колегите си в шоуто заяви: "Преминаваме през много тежки етапи, но най хубавото е, че се подкрепяме. Жесток екип сме тази година!".