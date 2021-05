Анджелина Джоли: Ще внимавам много при избора на нова любов

Анджелина Джоли с нова любов Въпреки че агонията около развода с Брад Пит все още не е приключила, Анджелина Джоли си е намерила ново гадже, съобщават чуждестранни ... Прочети повече

В интервю за „E! Нюз“ тя говори за възможността да започне нова връзка след раздялата с Брад и съдебната битка за попечителство над децата им. 45-годишната актриса сподели, че отдавна е сама и разкри, че децата й помагат в самотното майчинство.Анджелина, която има деца Мадокс (19), Пакс (17), Захара (16), Шайло (14) и близнаците Нокс и Вивиен (12) от брака си с Брад, заяви: „Няма нищо ново на любовния хоризонт. Отдавна съм сама“.Анджелина, която промотира най-новия си филм „Those Who Wish Me Dead“, говори за отглеждането на децата си като самотна майка. „Имам шест много способни деца. Когато се събудя сутрин, първата ми мисъл е да се уверя, че са добре. Най-важното е, че те са психически добре", каза тя и добави, че избора на ролите ѝ се е променил през последните години.