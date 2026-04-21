Били Айлиш не може да спре да плаче заради Джъстин Бийбър (СНИМКИ)

Били Айлиш преживя незабравим момент на фестивала "Коачела", след като беше поканена на сцената от Джъстин Бийбър. 32-годишният изпълнител покани самопровъзгласилата се "Belieber" (бел.ред.: фен на Джъстин Бийбър) на сцената по средата на своя хит от 2009 г. "One Less Lonely Girl" в събота, 18 април.

На следващия ден 24-годишната Айлиш публикува на стори в Instagram профила си, че все още усеща емоциите от случилото се и е силно повлияна. "Не мога да спра да плача", написа тя върху селфи, на което се вижда, че очите ѝ са зачервени.

Били Айлиш е почитателка на Бийбър още от детството си и дори е имала негови плакати по стените у дома. Първата им среща на "Коачела" е през 2019 г. и стана истинска сензация в интернет. Тогава тийнейджърката Айлиш е гледала участието на Ариана Гранде, когато Бийбър се приближава към нея и двамата споделят трогателна прегръдка. След срещата им той написа в Instagram: "Пред теб има дълго и светло бъдеще."

Седем години по-късно Айлиш беше поканена от публиката на сцената по средата на "One Less Lonely Girl", за да бъде специално изпята от Бийбър по време на неговото хедлайнерско участие.

Видимо развълнувана, тя седна на стол и закри лицето си с ръце, докато той пееше за нея, а след това двамата се прегърнаха, преди тя да се върне обратно в публиката.

Майката на певицата - Маги Беърд - също сподели трогателна публикация в Instagram след изпълнението, като го описа като "един от най-вълнуващите моменти изобщо".

Тя продължи: "Гледаме как децата ни изграждат тези дълбоки, дълбоки връзки с артисти, които ги вдъхновяват, и обикновено няма нищо, което можем да направим… Да наблюдаваш как тази луда, немислима мечта се сбъдва през годините е толкова невероятно."

Тя благодари на певеца Джъстин Бийбър за "добротата", която е показал към тяхното семейство, както и на съпругата му Хейли Бийбър (29 г.), "която прави толкова много неща прекрасни и възможни".

Близки семейства

Двете семейства са се сближили през последните години. Бийбър е работил с братa на Били Айлиш — Финиъс О’Конъл, а и Джъстин, и Хейли са прекарвали време с Айлиш на наградите "Грами" през февруари.

През 2021 г. изпълнителката на "Bad Guy" споделя, че Джъстин е бил "много полезен" със съветите си как да се справя със славата. Година по-рано той дори се разчувства, говорейки за желанието си да я "защити", докато тя се ориентира в музикалната индустрия.

По време на втория си хедлайнерски уикенд той покани на сцената и SZA, с която изпълниха песента "Snooze", а също така се появиха и Sexyy Red и Big Sean, припомня "People".

Още: Съкрушен, но се възстановява: Певецът Зейн Малик е в болница (СНИМКА)