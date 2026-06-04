Актриса от сериала "Пътят на честта" с емоционална изповед за трудния път към майчинството (СНИМКА)

След като актрисата Илиана Коджабашева за първи път показа сина си само преди няколко дена, тя се осмели да разкаже и за трудния път към майчинството. Въпреки че рядко споделя лични подробности за живота си, този път Коджабашева реши да потопи почитателите си в емоционален разказа за бременността и раждането. С дълъг пост в личния си Facebook профил актрисата разказа какво е преживяла, за да изпита щастието да стане майка.

Мечтата да бъде майка

Историята започва преди четири години, когато Илиана лежи в болничната стая и сключва своята първа "лична уговорка" с Бог – да зачене от голямата си любов. Мечтата ѝ се сбъдва, но с гръм и трясък, съпроводена от тежка "прееклампсия и високо кръвно налягане". Като истински творец, тя описва престоя си през призмата на изкуството, споделяйки че всеки етаж в болницата е отделен жанр, а акушерките са неговата истинска душа, която пази живота денонощно.

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Снимка: Iliana Kodjabasheva/Facebook

Пътят на Илиана преминава през динамиката на спешното отделение, което тя нарича "урок по търпение", и стига до отделението за високорискова бременност – "тежката артилерия", където се спасяват животи още преди да са се родили и където бъдещите майки чуват тоновете на смеещите се бебешки сърца. Актрисата изразява огромна, доживотна признателност към неуморните акушерки, чийто изключителен професионализъм и устойчивост остават завинаги в сърцето ѝ.

След дните на тревога и самообвинения, които изживяват много майки в подобна ситуация, Илиана се озовава в родилната зала, където всичко засиява благодарение на грижите и благословията на всеотдайния медицински екип. Изпитанието преминава през реанимацията, където специалистите са до нея в моментите на пълна безпомощност, за да завърши в следродилното отделение, изпълнено с хормоналните бури на майките и топлата подкрепа на персонала.

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В публикацията си Илиана изказа специални благодарности на всички лекуващи лекари и на главната акушерка, които са направили тази "луда бременност" по-лека и дори забавна в най-предизвикателните моменти. Тя не пропусна да благодари и на огромната сила на женското сестринство – нейните майка, сестра и колежките от актьорската гилдия, чиято подкрепа я е направила истински щастлива.

"Азарий вече навърши своите четирсет дни и е добре. На добър му час!", завършва Илиана Коджабашева с пожелание за рожбата си.