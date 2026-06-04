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Минало, но незабравено: Дженифър Анистън проговори за бившия си Брад Пит (ВИДЕО)

04 юни 2026, 15:35 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Минало, но незабравено: Дженифър Анистън проговори за бившия си Брад Пит (ВИДЕО)

Повече от 20 години след края на една от най-обсъжданите холивудски връзки, Дженифър Анистън отново спомена името на Брад Пит – нещо, което актрисата прави все по-рядко през последните години, имайки предвид щастливата ѝ в връзка с писателя и лайф коуч Джим Къртис. По време на специалното издание на "Actors on Actors" на "Variety", в което тя разговаря със своята дългогодишна приятелка и екранна партньорка Лиса Кудроу, темата се насочи към едни от най-запомнящите се епизоди на сериала "Приятели". Именно тогава Кудроу припомни гостуването на Брад Пит в култовия епизод за Деня на благодарността от 2001 година.

"Когато Брад беше в шоуто, беше наистина забавно", отбелязва Лиса, а Анистън реагира с усмивка и кратък, но показателен коментар, припомняйки колко забавна е била цялата ситуация.

"Знам. Колко забавно" добави Анистън.

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По време на разговора Анистън и Кудроу си спомнят още, че много от големите холивудски звезди, гостували в сериала, често са били изненадващо притеснени от участието си пред жива публика.

"Филмовите звезди, които се появиха в "Приятели" — Брад, Брус Уилис, Джулия Робъртс, Изабела Роселини. Имахме толкова много — Шон Пен."

"Винаги бяха нервни. Помниш ли? Винаги ми е било интересно колко нервни бяха", отбеляза Анистън.

Брад Пит в "Приятели" и връзката му с Анистън след развода

Макар думите ѝ да бяха малко, те бързо привлякоха вниманието на медиите и феновете. Причината е ясна – Анистън рядко говори публично за отношенията си с Пит, за когото беше омъжена между 2000 и 2005 година. Затова всяко нейно споменаване на актьора неизменно предизвиква интерес.

Гостуването на Брад Пит в "Приятели" остава едно от най-паметните в историята на сериала. В епизода той влиза в ролята на Уил Колбърт – стар съученик на Рос и върл противник на Рейчъл Грийн, героинята на Анистън. Иронията, че по онова време двамата са семейна двойка и в реалния живот, превръща участието му в телевизионна класика.

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И макар Дженифър и Брад да се разделиха през 2005 г. след пет години брак, те са останали в добри отношения и през двете десетилетия след това.

Всъщност Брад не е единственият бивш партньор на Дженифър, с когото тя е запазила приятелски отношения. Припомняме, че актрисата от "Завръщането на Поли" направи мил жест към Джъстин Теру по факта, че е станал баща. 

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Брад Пит звезди Дженифър Анистън знаменитости Лиса Кудроу
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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