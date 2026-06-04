Мислех, че ще умра: Пенелопе Крус преживяла истински кошмар по време на снимки

Понякога най-интензивните филмови истории започват извън екрана. Именно такъв е случаят с Пенелопе Крус и новия филм "The Black Ball" ("La Bola Negra"), представен в конкурсната програма на филмовия фестивал в Кан – проект, който съчетава лична криза, творчески триумф и впечатляващ драматичен сюжет.

По време на пресконференция в Кан актрисата разкри, че в хода на снимките е била предупредена за възможна мозъчна аневризма. Новината идва буквално в момент на интензивни нощни сцени, в които нейният персонаж – кабаретна певица, има изпълнение пред войници. "Когато се канехме да излезем, слагах си перуката и ми казаха: "Изглежда, че имаш мозъчна аневризма", спомня си тя за шока. "Мислех, че съм на път да умра."

Penelope Cruz, 52, thought she was 'going to die' when a doctor warned her of a brain aneurysm https://t.co/7UGwIpNFaC — Daily Mail (@DailyMail) May 25, 2026

След допълнителни медицински прегледи на следващия ден, лекарите ѝ дават зелена светлина да продължи работата си, без да ѝ поставят реално диагнозата. Именно този преход – от страх към разрешение, от несигурност към сцена – се оказва ключов момент за актрисата. Тя описва преживяването като трансформиращо, дори почти "сюрреалистично", както го нарича: "Помислих си, че това е чудо. Трябва да го нося в себе си."

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Вместо да прекъсне продукцията, Крус се връща към снимачната площадка. По думите ѝ, именно подкрепата на екипа и общото усилие на снимачния процес са ѝ помогнали да премине през този период. Ситуацията дори променя начина, по който тя гледа на ролята си и на темите на филма – за устойчивостта, човешката сила и способността да се продължава въпреки трудностите.

Penélope Cruz Thought She Was 'Going to Die' After Doc's Brain Aneurysm Warning https://t.co/MP25V65FuX — People (@people) May 26, 2026

Отражение върху филма

Емоционалният заряд се пренася и върху самия фестивал. Премиерата на филма е посрещната с бурни реакции и продължителни 16-минутни аплодисменти в Grand Théâtre Lumière – един от най-силните жестове на признание в света на киното. Крус описва момента като "един от най-мощните, които някога съм преживявала в Кан".

„The Black Ball“, в който участват още Глен Клоуз, Мигел Бернардеу, Лола Дуеняс, Карлос Гонсалес и други, е мащабна куиър епика, която обхваща 85 години испанска история. Филмът е вдъхновен от недовършен текст на Федерико Гарсия Лорка и носи характерния стил на режисьорското дуо Лос Хавис, познати с международните успехи на сериалите "Veneno" и "La Mesías". За тях това е първо участие в конкурсната програма на Кан – и то с проект, който вече привлича силно внимание.

Източник: Variety

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