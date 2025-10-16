Войната в Украйна:

Кейти Пери не издържа и призна всичко за майчинството

16 октомври 2025, 06:55 часа 0 коментара
Кейти Пери заяви, че да стане майка е "най-доброто решение", което е вземала в живота си. 40-годишната поп звезда посвети песента "ALL THE LOVE" на 5-годишната си дъщеря Дейзи Доув – детето от бившия ѝ партньор Орландо Блум – по време на концерта си от турнето Lifetimes в O2 арена в Лондон вечерта на 13 октомври.

Снимка: Getty Images

Певицата сподели с феновете си, че да бъде майка на Дейзи – която е вдъхновила текста на песента, включена в най-новия ѝ албум "143" – е променило живота ѝ към по-добро. Тя посвети песента и на собствената си майка Мери Пери и сестра си Анджела, които бяха в публиката заедно с Дейзи.

"Искам да вдигнете ръка, ако сте майки или ако ще ставате майки. Има ли майки в залата? Дръжте ръцете си вдигнати. Знам, че денят беше много дълъг и бихте искали да млъкна и да изпея "Firework", но това е песента, която написах, след като станах майка, за моята Дейзи Доув. Тя е на 5 години и това е най-доброто решение, което съм вземала в целия си живот. Майчината любов е толкова безусловна. Майка ми е тук тази вечер, обичам те толкова много, мамо. Искам да посветя тази песен на теб, Дейзи, на сестра ми, която е майка, и на всички майки тук. Обичам ви", каза певицата, която получи неочаквано предложение за брак по време на същия концерт.

Сексуален подтекст на любима песен

Снимка: Getty Images

По-рано по време на концерта си Кейти Пери разкри, че любимата песен на Дейзи е "Peacock", която има сексуален подтекст.

Отказвайки молбата на един фен да изпее песента – която е от албума ѝ от 2010 г. "Teenage Dream", преди да изпее няколко такта, тя заяви с усмивка: "Няма да пея "Peacock". Не, няма. На майка ми не ѝ харесва, а това е любимата песен на Дейзи. Който и да е написал тази песен, трябва да се срамува от себе си. Да, аз я написах, аз получих хонорара. Не мога да пея тази песен, защото тя е за една птица, разбирате ли?", цитира певицата БГНЕС.

