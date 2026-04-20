Борис Христов грабна първа победа в "Kато две капки вода" с блестящо превъплъщение

Поредна незабравима вечер предложи шоуто за имитации "Като две капки вода". Деветият лайв на предаването, 20 април, бе спечелен от Борис Христов, който се развихри като част от английското трио Bananarama и покори сърцата на зрителите, изпълнявайки хита "Venus". След като излезе отново на сцената, певецът се разчувства и не сдържа сълзите си, а публиката отново го аплодира силно за заслуженото първо място.

Как се представиха участниците?

Тази вечер шоуто за имитации беше открито от младата Симона, която постави изключително силно начало на лайва. Тя запя като певицата, която започва кариерата си още като малко дете, за да стане Кралицата на соул музиката - Арета Франклин. Симона успя да предаде енергията на парчето "Think" до самия край, а журито я похвали за доброто представяне.

Снимка: Като две капки вода/Facebook

След нея на сцената излезе Емилия за колоритна имитация на Краси Радков и култовия му образ Гацо Бацов, приповдигайки градуса с популярната хумористична песен "Жик-так". С много артистичност, певицата бе неразпознаваема, а самият комедиен актьор искрено се забавлява, докато я гледа, напълно потопена в образа.

Снимка: Като две капки вода/Facebook

Предаването продължи с Пламена. За четвърти път Бутонът на късмета ѝ отреди мъжки образ - сега тя излезе от асансьора с емоция и вокален заряд като легендата на чувствените рок балади Джон Бон Джоуви. С изпълнение на "Forever", певицата подпали сцената и по съвършен начин отново доказа, че мъжките образи ѝ се отдават.

Снимка: Като две капки вода/Facebook

След нея Борис Христов вдигна настроението на публиката с още една женска роля. Той стана част от английското трио Bananarama с една от най-разпознаваемите песни на 80-те и номер 1 на Billboard - "Venus". С много танци и отговорно подхождане към задачата, Борис се справи чудесно, без да превърне представянето си в пародия, и това му донесе първата победа в Сезона - Слънце.

Снимка: Като две капки вода/Facebook

Сложна задача имаше и Иво Димчев, на когото се наложи да излезе от зоната си на комфорт. Той зададе въпроса "Как ще ги стигнем американците" в обувките на своя преподавател - големият Тодор Колев. Димчев успя да разчувства внучката му - Теодора, която през сълзи определи изпълнението му за гениално. Според журито обаче, имитацията не се получи по най-добрия начин, въпреки визуалната прилика.

Снимка: Като две капки вода/Facebook

Весела Бабинова пoлетя нависоко с взривяващо изпълнение на "Bring me to life", превръщайки се в Ейми Лий - вокалистка на една от най-забележителните алтърнатив метъл групи на 2000-те - Evanescence. Актрисата се представи впечатляващо, като изгради образа едно към едно, за което получи позитивни коментари от журито.

Снимка: Като две капки вода/Facebook

Дойде ред и на Алеск Раева. Тя трябваше да влезе в ролята на Веселин Маринов, който е част от журито на шоуто. Раева се раздаде на макс и развълнува всички с изпълнението на популярната и много енергична песен - "Един миг от рая". Самият Маринов, който много пъти е бил имитиран на сцената на шоуто, определи имитацията на Алекс като най-сполучливата досега.

Снимка: Като две капки вода/Facebook

Осмият участник, който забавлява феновете на предаването, бе Даниел Пеев - Дънди. Той направи истински купон с танц на пилон и незабравимо превъплъщение в провокативната изпълнителка, създала вайръл хита "Покемон" - Мила Роберт. Актьорът предизвика фурор и вдигна публиката на крака, която със сигурност дълго ще помни имитацията му.

Снимка: Като две капки вода/Facebook

Последен се появи Виктор Тодоров, който имитира американския хитмейкър и един от най-слушаните артисти в света - Бруно Марс. Той закри епизода с красива и емоционална изповед - песента "When I Was Your Man". Въпреки положения труд и въздействащото си изпълнение, журито не нареди представянето на Виктор сред най-добрите за вечерта.

Снимка: Като две капки вода/Facebook