Даниел Пеев - Дънди за "Като две капки вода": Нямаме конкуренция

"Като две капки вода" е шоу, което носи прекрасни емоции на зрителите, но и остава незабравим спомен за участниците. Що се отнася до Даниел Пеев - Дънди, който спечели миналата седмица с образа на Бони Тейлър, екипът на шоуто за имитации "е едно от най-великите неща" в живота му. "Неописуема е цялата атмосфера и цялата сценична лудост. Най-хубавото е, че всички замесени искат всички ние участниците да се справим по най-добрия начин. Нямаме конкуренция", сподели актьорът в предаването "На фокус" по NOVA.

Артистът признa, че е привлечен от всичко свързано със сценичните и екранни изкуства и това си личи от всеки лайв на "Капките", където той се раздава на макс. А талантът му позволи да спечели епизод, в който имитира жена.

Освен актьорското си превъплъщение, той пее много добре, а на това се е научил в годините си в НАТФИЗ.

Още: Дънди след победата в "Като две капки вода": Удоволствието е три пъти повече от неудобството

Припомняме, че Дънди изуми всички с впечатляващата си лична трансформация, като отслабна драстично и за около три години сваля 40 килограма.

За актьорската кариера

В интервюто Дънди разкри, че пътят му в актьорската професия не е бил лесен. "Връщайки се назад във времето, разбрах, че късният успех учи на търпение. Хората, които ме познават, не мислят, че съм търпелив. Господ ми е отредил, че в работата ми ще става бавно, постепенно и сигурно. Когато разбрах, че в професионален план, това е моят път, се успокоих. Колкото ти е по-спокойно съзнанието, толкова по-добре работи всичко".

Днес Даниел Пеев мечтае да направи филм за дядо си, които е бил моряк и се е занимавал с кораби, като има над 50 години стаж във водата. Според Дънди, историята на неговия дядо е впечатляваща и би се получил добър и интересен филм.

Още: Паниката след всеки лайв на "Като две капки вода" е тежка: Алекс Раева