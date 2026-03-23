Най-доброто време за засаждане на краставици за богата реколта

Ако отглеждате градина тази година, краставиците ( Cucumis sativus ) са задължителни. Има много повече начини да ги използвате, отколкото като гарнитура за салата. Направете си домашни туршии, създайте изящни сандвичи за чай, добавете освежаващ вкус към любимите си коктейли и ги нарежете за салата от краставици , любима на южаните. Има десетки сортове краставици за мариноване или нарязване и консумация.

Популярната билка, която трябва да избягвате да засаждате близо до краставиците си

Произхождащи от Индия, краставиците са съставени предимно от вода. Веднъж откъснати, те бързо започват да губят влагата си - и хрупкавата си текстура - така че хладно и влажно място за съхранение е задължително. Те растат като компактни храсти или на лози, които се извисяват по земята или се изкачват по опори в топли, слънчеви градини. С толкова много възможности, ще се надявате на изобилие от тях и може дори да не искате да ги споделяте със съседите си. За да сте сигурни, че градината ви ви дава идеално хрупкави краставици , ето най-подходящото време да ги засадите.

Кога да засаждаме краставици

Краставиците предпочитат топли температури, така че е важно да ги засадите след всякакъв риск от замръзване . Те търсят лятна топлина и слънце, така че засаждането на краставици е най-добре да се извърши няколко седмици след последната слана за сезона, когато температурата на почвата достигне 21°C. Освен много слънце, те се нуждаят и от много влага. Давайте им 2,5-5 см вода всяка седмица, за да поддържате почвата постоянно влажна.

Още: Разсадът на краставиците ще расте здрав и силен, без да пожълтява, ако използвате този тор

Ако засаждате семена от краставици на закрито, най-доброто време е три до четири седмици преди последната слана, за да можете да ги пресадите на открито, след като заплахата отмине и почвата се затопли до 21°C.

За да сеете семена директно на открито, ще трябва да изчакате три до четири седмици след последната дата на замръзване във вашия район, за да се уверите, че земята се е затоплила достатъчно и нощните температури са постоянно 13ºC или по-високи.

Как да засадите краставици

В топла, богата песъчливо-глинеста почва, засадете семена на дълбочина 2,5 см и ги покрийте леко с пръст.

Още: Растения-компаньони на чесън за по-богата реколта

Поддържайте почвата влажна и поливайте редовно, докато семената покълнат. След като имат два листа, проредете най-слабите разсад.

Ако пресаждате разсад, започнат на закрито , уверете се, че имат два до три чифта истински листа и са развили здрава коренова система.

Ако започвате с растения от градинския център, уверете се, че са аклиматизирани към топли температури преди засаждането. Засадете краставици на разстояние 30 см едно от друго в редове на разстояние от 0,9 до 1,5 метра.

Поставете пергола или опора над растенията, за да не рискувате да счупите или повредите стъблата, след като пораснат.

Още: Как да отглеждаме краставици в саксии

Добавете слой мулч, за да запазите влагата и да предотвратите появата на плевели.

Как да се уверим, че са хрупкави

Краставиците трябва да са твърди и втвърдени за най-добра хрупкавост, а не меки и отпуснати. Освен засаждането им в точното време, прибирането на реколтата и съхранението също играят роля за запазването на тяхната текстура и вкус.

Кладенец за поливане

Още: Кога е най-добре да засадите краставици, за да е богата реколтата?

Водата е от решаващо значение за зеленчук, който е съставен предимно от вода. Давайте на краставиците около 2,5 см вода всяка седмица и до 5 см, ако прогнозата не е за много дъжд или жегата е непоносима. Поливайте ги сутрин в основата на растението, а не върху листата, тъй като мократа зеленина може да развие гъбични заболявания . Мулчът може да поддържа почвата влажна и да предотврати стреса. Докато правилното и редовно поливане е важно за тази свежа текстура, добре дренираната почва може да предпази корените от подгизване. Нередовното поливане може да доведе не само до деформирани краставици, но и до загуба на вкус.