Паниката след всеки лайв на "Като две капки вода" е тежка: Алекс Раева

Участниците в "Като две капки вода" притежават неоспорим талант на хамелеон, чрез който майсторски се преобразят за перфектни имитации. Напрежението, притеснението и паниката обаче понякога са неизбежни, но те не се появяват само преди да излезеш на сцената, но и след всеки лайв епизод, когато знаеш, че ти предстои подготовка за нов предизвикателен образ. Това обясни и Алекс Раева през уикенда в студиото на "Събуди се".

"Трудно е в шоуто не само за мен, а за всички девет участници – за певците и актьорите. Всяка седмица трябва да влезеш в различна постановка. А паралелно имаш и други ангажименти. По-тежка е паниката, която изпитваш всяка вторник сутрин след лайв. Тогава нямаш глас, а мислиш за следващото парче и не можеш да разбереш в коя тоналност да го сложиш.", сподели певицата.

Снимка: Като две капки вода/Facebook

Тя подчерта, че една седмица не е достатъчна за пълното възстановяване на гласа.

Подкрепата между участниците

Това, което ѝ помага обаче е подкрепата между всички девет участници. "При нас няма чувството на състезателния елемент, а се чувстваме като екип, който се е събрал да прави готино шоу", подчерта Алекс Раева.

Припомняме, миналата седмица тя се преобрази в колегата си Иво Димчев и направи блестящо представяне с изпълнение на една от най-култовите му песни - "Баница". "Получих много съвети от него. Цял месец вече го наблюдавам и успявам да попия неговите движения, стойка, смиреност или експанзивност", разказа Алекс.

Алекс Раева като Иво Димчев, снимка: Като две капки вода/Facebook

Следващото голямо предизвикателство за Алекс Раева е да излезе на сцената като вокалистката на The Cranberries. Как ще се справи, ще видим тази вечер, 23 март.

