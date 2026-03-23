Краставиците са лесни за отглеждане от семена, дори за начинаещи. Най-трудната част от отглеждането на краставици може да е намирането на множество начини за използване на изобилната реколта. Няма по-добра награда за градинаря от това да излезе навън, да набере пресни продукти и да ги превърне в ястие, независимо дали е салата от пресни краставици , салса, сандвичи с чай или дори освежаващо мохито . Можете да започнете да отглеждате краставици на закрито за удължен вегетационен период или да ги засеете директно навън, след като температурата се затопли.

Популярната билка, която трябва да избягвате да засаждате близо до краставиците си

Краставиците бързо се разпространяват на слънчево място в градината ви, така че осигурете пергола или друга конструкция, по която лозите им да се изкачват. Осигурете им богата почва, добавете компост за тласък на хранителните вещества и обилно, редовно поливане, за да предотвратите горчиви, деформирани плодове. Лятната ви трапезария няма да е същата. Независимо дали започвате да отглеждате семена на закрито или да ги засеете директно в градината, ето как да отглеждате краставици от семена, за да имате по-голяма и по-добра реколта тази година.

Как да започнете да отглеждате семена от краставици на закрито

Още: Най-доброто време за засаждане на краставици за богата реколта

За да започнете бързо с градината си, можете да започнете да сеете семена от краставици на закрито три или четири седмици преди последната дата на слана. Това е подходящо за райони с кратки вегетационни периоди.

Тъй като корените на краставицата не обичат да бъдат безпокоени, засадете семената в биоразградими торфени саксии с диаметър 7,5 см, за да не се налага да прехвърляте разсад и да рискувате шок от пресаждането. Напълнете саксиите с навлажнена почвена смес и засадете едно или две семена на около 1,5 см дълбочина във всяка саксия. Покрийте семената със почвената смес.

За да осигурите успешно покълване, поддържайте почвата топла, около 21 до 29°C, като използвате термопостелка, ако е необходимо. Почвата трябва да остане влажна, но не и подгизнала.

Дръжте саксиите на слънчев прозорец, където ще получават шест часа слънчева светлина, или използвайте лампа за отглеждане. Семената би трябвало да покълнат след три до десет дни.

Още: Разсадът на краставиците ще расте здрав и силен, без да пожълтява, ако използвате този тор

Разредете разсада, за да се отървете от най-слабите. Преди да го засадите за постоянно навън, закалете разсада, след като има два или три чифта истински листа. Увеличавайте излагането му на открито постепенно в продължение на една или две седмици.

Пресадете саксиите им в градината, след като температурата на почвата е постоянно между 15 и 18°C ​​и заплахата от замръзване за сезона отмине.

Как да започнете да отглеждате семена от краставици на открито

В по-топъл климат и райони с по-дълги вегетационни периоди, отглеждането на семена от краставици на открито изисква по-малко работа и не излага на риск чувствителните корени.

Още: Растения-компаньони на чесън за по-богата реколта

Изчакайте една до две седмици след последната слана във вашия район, когато температурите на почвата са от 15 до 19°C. Разрохкайте почвата и отстранете всички отпадъци като пръчки и камъни.

Засадете семена на дълбочина от ½ до 1 инч и на разстояние 6 инча едно от друго в редове, разположени на разстояние 4 фута един от друг.

Покрийте семената с почва и ги полейте обилно. Поддържайте почвата влажна, но не подгизнала.

След като разсадът има два или три комплекта истински листа, проредете най-слабите, така че растенията да са на разстояние от 30 до 45 сантиметра едно от друго.

Още: Как да отглеждаме краставици в саксии

Добавете пергола, за да могат лозите да растат нагоре и краставиците да не падат на земята.

Съвети за успех

Можете да ускорите покълването, като накиснете семената на краставицата в топла вода за няколко часа, за да омекнат външните им части. Отцедете семената и веднага ги засадете в саксии.

Увеличете шансовете за опрашване, като засадите невен, латинка или алисум по краищата на градината, за да привлечете опрашителите, които ще преместят цветен прашец от мъжките към женските цветове. Или потърсете вид, който не изисква опрашване, за да образува плодове, като например „Дива“ или „Пиколино“.

Още: Кога е най-добре да засадите краставици, за да е богата реколтата?

Изберете семена за компактни сортове, ако имате малко градинско пространство . Сортовете „Quick Snack“ и „Patio Snacker“ растат добре в контейнери.

Защитете младите разсади в градината от вредни бръмбари против краставици, като ги покриете с мрежа против насекоми или покривала за редове. Отстранете покривалата, след като се появят цветове.