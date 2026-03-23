Ръка за ръка на червения килим: Обвързана ли е Никол Кидман? (СНИМКА)

Никол Кидман държи сърцето си отворено и не спира да привлича вниманието сред феновете и медиите. Припомняме, че тя предизвика интерес, след като се появиха слухове за романтична връзка с Ръсел Кроу. Наскоро актрисата беше забелязана да се държи за ръка със своя колега от "Scarpetta" - Саймън Бейкър - на премиера на червения килим в Ню Йорк на 3 март, а според източници двамата са били близки и на афтърпартито.
Newly-single Nicole Kidman has fuelled romance rumours with her Aussie co-star Simon Baker after fans noticed a bombshell detail during their Scarpetta red carpet appearance.https://t.co/8JV5lHUdFi— Sky News Australia (@SkyNewsAust) March 17, 2026
"Близостта между Никол и Саймън определено е темата на разговор в момента. Те са невероятни заедно на екрана, а когато ги видиш заедно в реалния живот, тази химия очевидно не е била изиграна", коментира източник пред "The Sun".
Nicole Kidman and Simon Baker appear to have gone public with their relationship.— Nayo Nayo Entertainment (@NayoNayoLive) March 19, 2026
The two actors had tongues wagging after they were spotted holding hands at the New York premiere of their new thrilling series “Scarpetta”. pic.twitter.com/zMscH2uYzq
Въпреки слуховете, близък до двамата актьори човек категорично отрече. "Това е абсолютно невярно. Те се познават от години и са добри приятели. Това е всичко" заяви той пред Page Six. Представителите на Кидман и Бейкър не са отговорили на запитвания за коментар.
Още: Разпалена вражда: Никол Кидман "надхитрила" Анджелина Джоли
Личен живот
В трилъра на Prime "Scarpetta" 58-годишната Кидман играе съдебния патолог д-р Кей Скарпета, докато 56-годишният Бейкър влиза в ролята на нейния съпруг Бентън Уесли.
Извън кариерата, тяхната връзка датира отдавна — Кидман е кръстница на сина на Бейкър, когото той има с бившата си съпруга Ребека Риг. Бейкър и Риг бяха женени от 1998 до 2020 година.
Личният живот на Кидман също често е бил под светлините на прожекторите. Тя се омъжва за Tom Cruise през 1990 г., а двамата се разделят през 2001 г. Имат две деца — Бела и Конър. По-късно Кидман открива любовта с кънтри певеца Кийт Ърбан и двамата сключват брак през 2006 г.. Имат и две дъщери — Съндей и Фейт, припомня "Hola!". Но след близо две десетилетия заедно, Кидман подава молба за развод с Ърбан.
Още: Никол Кидман на пътешествие, което се случва "веднъж в живота" (СНИМКИ)
Ясно е, че независимо от слуховете, Никол Кидман и Саймън Бейкър поддържат специална връзка, която е смесица между приятелство и професионална химия. А феновете със сигурност ще следят отблизо всяка тяхна следваща поява заедно.