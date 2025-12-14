Детайлите, издаващи как ще изглежда сватбата на Тейлър Суифт и булчинската ѝ рокля

Часовникът тиктака за годежа на Тейлър Суифт и Травис Келси. Рано или късно двамата ще си разменят брачни обети на церемония, която почти сигурно ще се превърне в „сватбата на годината“. Въпросът остава – в коя година. Макар Тейлър да е подчертавала, че противно на масовите представи не е прекарвала живота си в планиране на сватба, 36-годишната певица призна през октомври в „Шоуто на Греъм Нортън“, че е „изключително развълнувана“ да мисли за това, след като е срещнала правилния човек. „Знам, че ще бъде забавно да се планира“, каза тя и добави, че единствените наистина стресиращи сватби са онези с ограничен бюджет и гости „на ръба“.

Снимка: Getty Images

През септември Травис също определи планирането като „следващата стъпка“, но отбеляза, че в момента фокусът му е върху футбола. Тъй като „Канзас Сити Чийфс“ не са сигурни участници в плейофите, които започват през януари, не е ясно дали опитният тайт енд ще разполага със свободно време в началото на 2026 г. Остава и въпросът дали графикът му ще съвпадне с този на НФЛ и през следващия сезон. Ако Келси реши да продължи кариерата си, той ще има почивни седмици, но едва ли ще е свободен за, например, есенна сватба през 2026 г.

„Моите приятели винаги го правят през лятото“, каза Травис в подкаста New Heights през януари. „Виждал съм сватби навсякъде, но не и през есента. Не съм сигурен дали това е добър сезон.“

Брат му Джейсън му напомни, че „има и по-важни неща от футбола“. Самият Джейсън обаче сключи брак с Кайли Келси през април 2018 г., докато все още играеше за „Филаделфия Ийгълс“, което подсказва, че компромисите са възможни.

Снимка: Getty Images

Засега Тейлър и Травис изглеждат напълно синхронизирани. Певицата разказа как бъдещият ѝ съпруг е запомнил детайли „преди година и половина“, когато му е показала видео за бижутер, който по-късно е проектирал годежния ѝ пръстен. „Оказа се, че е обръщал внимание на всичко. Когато видях пръстена, си казах: Знам кой го е направил! И също: Ти ме слушаш.“, каза Тейлър пред Heart Breakfast.

По отношение на датата – Суифт признава, че обича нумерологията и символиката. Дали Келси ще остане в НФЛ след сезон 2025, последния по настоящия му договор, също ще е ключово. Ако не се откаже, сватбата вероятно ще бъде в извънсезонния период – между Супербоул през февруари и началото на подготвителния лагер през юли. Ако обаче реши да „окачи каската“, октомври – любимият месец на Тейлър – става напълно подходящ.

Снимка: Getty Images

Визията на на бъдещите младоженци

Що се отнася до моминското парти, през октомври 2025 г. певицата призна, че дори не е мислила за такова. „Никога не съм обмисляла каква сватба бих искала, докато не срещнах човека“, каза тя.

Сватбената рокля със сигурност ще бъде запомняща се. Очакванията са за класически стил с модерен акцент от модни къщи като Oscar de la Renta, Elie Saab или Zuhair Murad, последван от втора, по-удобна рокля за танци до сутринта. Дизайнерката Вера Уонг прогнозира повече от една визия.

Травис, известен с модните си експерименти, също ще подходи креативно към сватбения си костюм, макар че едва ли ще повтори шортите, с които предложи брак през горещия август в Канзас.

Списъкът с гости се очаква да бъде впечатляващ – от семействата и най-близките приятели до звезди от музиката и спорта. Музиката на събитието вероятно ще бъде на живо, а Травис вече заяви, че са „хора на живата музика“. Ед Шийрън трудно би устоял на изкушението да се качи на сцената, пошегува се Тейлър.

Колко голяма ще бъде сватбата? По думите ѝ тя не иска стреса от съкращаване на списъка с гости. „Няма да го правя“, каза певицата. Комедиантката Ники Глейзър прогнозира „голямо“ събитие, макар и възможно най-дискретно, пише БГНЕС.

