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Печалба от 10 000 евро в "Smart Face" ядоса зрителите. Цитиридис отвърна на нападките (ВИДЕО)

25 юни 2026, 17:07 часа 0 коментара
Снимка: NOVA
Печалба от 10 000 евро в "Smart Face" ядоса зрителите. Цитиридис отвърна на нападките (ВИДЕО)

Последният епизод на "Smart Face" превърна новото шоу на Николаос Цитиридис в център на бурни дискусии. Причината – голямата награда от 10 000 евро, която случайната минувачка Михаела успя да спечели, но вместо само радост, успехът ѝ предизвика и вълна от съмнения в социалните мрежи. След излъчването на епизода част от зрителите започнаха да поставят под въпрос дали печалбата е реална, като според някои подобен обрат изглеждал прекалено невероятен, за да бъде случаен.

Особено внимание привлече моментът, в който Михаела трябваше да отговори на последния въпрос и избра помощта на социолога Първан Симеонов. Това стана повод за много коментари в социалните мрежи на предаването. Зрителите се съмняват в "случайния" избор на Михаела, тъй като според тях е твърде малко вероятно участник, попаднал на улицата, да избере точно човек, който не само е способен да отговори правилно, но и да помогне за спечелването на голяма сума като награда.

Част от коментарите бяха насочени именно към появата на Първан Симеонов в решаващия момент, като някои зрители определиха ситуацията за "прекалено удобна развръзка за телевизионно шоу". 

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"Даже и тук правите манипулации. Точно на въпроса за 10 хил.евро да попаднете "случайно" на социолога Първан Симеонов", пише с ирония потребител във Facebook. "Толкова беше наглaсено, въпросите за 500 и 1000 евро, бяха елементарни. Но за 10 хиляди - как точно попаднаха на социолог?", пита друг. 

Разбира се, фенове на предаването защитиха формата и посочиха, че идеята на "Smart Face" е именно да тества усета на хората – кой може да разпознае знанията и потенциала на напълно непознат човек за секунди.

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Водещият защити предаването

След нарастващите спекулации Николаос Цитиридис реагира и категорично заяви, че наградата е реална и играта не е манипулирана. По думите му продукцията няма интерес да подвежда зрителите, а процесът се следи от независими лица, които гарантират коректността на телевизионното шоу.

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В предаването "На кафе" днес, 25 юни, водещият Цитиридис категорично отхвърли твърденията, че играта е предварително режисирана.

"Цяла България в момента говори за тези 10 000 евро, които дадохме на случаен минувач в центъра на Стара Загора. Знам, че това е трудно за вярване. Сигурен съм. Много хора започнаха с коментари, че това е нагласено. Защото накрая Първан Симеон - един от най-добрите социолози в България, успя да отговори. Няма нищо нагласено. Човекът е роден и си живее в града... Емоциите бяха толкова големи, че все едно аз съм ги спечелил.", обясни Николаос.

"Много съм щастлив. Дадохме ги на едно страхотно момиче - майка с малко дете.", допълни още той.

"На хейтърите мога да кажа само едно: повярвайте ми - сериозен човек като Първан Симеонов няма да си заложи цялата кариера за това да се прави на поставено лице в предаване.", каза Цитиридис по повод съмненията.

"Понякога е нужен жесток късмет в предаване като нашето", но изглежда, че е възможно да спечелиш толкова голям сума. 

"То няма как да бъде нагласено защото около нас постоянно е пълно с хора които са любопитни и снимат. Всяка наша стъпка се наблюдава", подчерта водещият. 

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Николаос Цитиридис ТВ предавания Smart Face
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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