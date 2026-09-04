Правителството на Мелони от днес с рекорд в историята на Италия

Правителството на италианския премиер Джорджа Мелони подобрява днес рекорда по управленческо дълголетие в Италианската република. Предишният бе поставен от второто правителство на Силвио Берлускони - 1412 дни на власт. А днес кабинетът на Мелони официално е на власт вече 1413 дни, обобщават световните агенции Ройтерс, Франс прес и италиански медии.

Новият рекорд е още по-значим, предвид факта че Мелони е първата жена премиер на Италия, откакто страната стана република след Втората световна война. Мелони дойде на власт на 22 октомври 2022 г., след като оглавяваната от нея десноцентристка коалиция спечели предсрочните парламентарни избори през септември същата година. Тогава противници на Мелони вещаеха на нейното правителство кратко съществуване – между четири и шест месеца - но то продължава да управлява и до днес.

Рекордът ще бъде отбелязан тържествено днес от управляващата коалиция с голям митинг в град Бари в областта Пулия. Очаква се да присъстват 10 000 души. Сред почетните гости ще бъде председателят на Сената на италианския парламент Иняцио Ла Руса, който е от партията на Мелони "Италиански братя". От Пулия и от съседни области с десетки автобуси ще бъдат докарани за митинга симпатизанти на десницата. Очаква се събитието да бъде отразено от 250 журналисти.

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„Днес нашето правителство става най-дълго просъществувалото правителство в историята на Италианската република. Приемам този факт с благодарност и с огромно чувство за отговорност. Защото стабилността не е рекорд, с който да се хвалим, а условието, което позволява на една нация да планира, да взема решения, да изпълнява поетите ангажименти и да бъде уважавана“, заяви Мелони днес в публикация в социалните мрежи.

„Не смятам, че е случайно, че от днес трите най-дълго просъществували правителства в историята на републиката са все правителства на десноцентристки коалиции. Стабилността се изгражда, когато един съюз споделя ценности, цели и визия за нацията, а не когато единствената причина да бъде заедно е да попречи на другите да управляват“, посочи Мелони.

Днес в Бари противници на правителството на Мелони организират протестно шествие. То ще се състои няколко часа преди началото на митинга, организиран от десницата.

В осемдесетгодишната си история Италианската република е имала общо 68 правителства. Те са били оглавявани от 31 премиери. Според италианското законодателство при всяка една голяма промяна в състава на едно правителство този променен кабинет вече се води официално за ново правителство, въпреки че премиерът може да е един и същ. Най-кратко е било първото правителството на Аминторе Фанфани, което е просъществувало едва 22 дни през 1954 г.

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Преди правителството на Мелони, само още четири правителства са просъществували над 1000 дни. Това са второто правителство на Силвио Берлускони (1412 дни от 2001 до 2005 г.), четвъртото правителство на Берлускони (1287 дни от 2008 до 2011 г.), правителството на Бетино Кракси (1093 дни от 1983 до 1986 г.) и правителството на Матео Ренци (1024 дни от 2014 до 2016 г.).

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