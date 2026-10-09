Джордж Клуни сменя попрището и отива на село

Джордж Клуни се готви да замени Холивуд с ресторантьорския бизнес. Той планира да отвори италиански ресторант в Южна Франция, няколко месеца след като актьорът, съпругата му и децата им получиха френско гражданство. Клуни планира да отвори ресторанта в провансалското село Котиняк, близо до имението "Домен дю Канадел" край Бриньол, където живее със съпругата си Амал Клуни, адвокат по правата на човека, и 9-годишните им близнаци Ела и Александър.

Според "Daily Mail" ресторантът се очаква да отвори врати през пролетта на 2027 г. 65-годишният актьор работи по проекта с канадския предприемач Греъм Портър, собственик на близкия хотел "Лу Кален". Очаква се ресторантът да се помещава в бившия обект на Les 3 Marches в Котиняк, като ремонтните дейности вече са започнали. Все още не са обявени подробности за името на ресторанта, главния готвач и менюто.

Кметът на Котиняк Жан-Пиер Веран е потвърдил участието на Клуни в проекта, въпреки че според "The Times" официален проект все още не е внесен, а името на актьора не фигурира в общинската документация. Ресторантът ще бъде поредното начинание на Клуни в близост до френския му дом. През 2021 г. Джордж и Амал купиха "Домен дю Канадел" – бивше лозарско имение край Бриньол, в департамента Вар.

Клуни обича да готви

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Ресторантът съчетава живота на Клуни във Франция с дългогодишната му връзка с Италия. Той притежава вила "Олеандра" на езерото Комо от 2002 г. и повече от две десетилетия редовно прекарва време в Италия, а италианската кухня отдавна е част от семейния му живот. "Съпругата ми прави резервациите за вечеря, така че аз върша голяма част от готвенето вкъщи. Самият аз съм доста добър готвач. Правя хубава паста, защото прекарвам много време в Италия", сподели той.

Храната е била част от връзката на Джордж и Амал още преди брака им. Клуни приготвил вечеря, когато ѝ предложил брак у дома през 2014 г., като по-късно се пошегувал, че ястието е било "някакъв вид паста". Двамата се оженили по-късно същата година във Венеция – италианския град, с който Джордж Клуни поддържа особено близка връзка през цялата си кариера, предава БГНЕС.