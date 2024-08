Джъстин Тимбърлейк отрича да е шофирал в нетрезво състояние

Певецът Джъстин Тимбърлейк не се призна за виновен по обвинението, че е шофирал в нетрезво състояние, след като беше арестуван през месец юни т.г. в Саг Харбър, щата Ню Йорк, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. Тогава изпълнителят не е спрял на знак "Стоп" и е криволичил с автомобила си в платното, в което се движи.

Изслушването на Тимбърлейк

Съдия Карл Айрак от Саг Харбър забрани на Тимбърлейк да шофира на територията на щата Ню Йорк до следващо заседание на съда, което е планирано за 9 август.

По време на заседанието съдията заплаши адвоката на певеца - Едуард Бърк, че ще му отнеме правото да говори заради негови коментари пред пресата след предишното изслушване на 26 юли, твърди NBC News.

Защитникът на певеца заяви, че изпълнителят не е бил в нетрезво състояние и не е трябвало да бъде арестуван. "Полицията е допуснала редица доста съществени грешки в този случай", е мнението на адвоката. "Ние сме силно уверени, че обвинението... ще бъде отхвърлено".

Снимка: Getty Images

Изслушването беше виртуално, защото Тимбърлейк е в Европа за световното си турне, с което прeдставя последния си албум "Everything I Thought It Was", отбелязва БТА.

Арестът и "кръвясалите очи"

Джъстин Тимбърлейк, който е на 43 години, беше арестуван на 18 юни т.г. в град Саг Харбър на остров Лонг Айлънд, където е шофирал сив автомобил БМВ малко след полунощ.

Когато полицията го спряла, очите на Тимбърлейк "били кръвясали…, от дъха му се носела силна миризма на алкохол". Освен това музикантът не успявал да съсредоточи вниманието си, походката му била нестабилна и се представил зле на всички стандартизирани полеви тестове за трезвеност, се казва в съдебните документи.

Тимбърлейк казал на полицая, че е изпил едно мартини, преди да седне зад волана и е отказал да му бъде направен тест за наличие на алкохол в кръвта, припомня Ройтерс.