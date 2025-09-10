Войната в Украйна:

Дуейн Джонсън разкри какво се крие зад драстичното му отслабване

10 септември 2025, 09:43 часа 0 коментара
Дуейн Джонсън "Скалата" – мъжът, който изгради кариера благодарение на силата и мускулите си - изглежда значително по-лек в последно време. По-слабият външен вид на „Скалата“ предизвика любопитство и коментари, а актьорът обясни промяната по време на серията "In Conversation With…" на Международния кинофестивал в Торонто на 8 септември, съобщи People.

Преобразяване в перфектната роля

Джонсън, който остава мускулест, призна, че е отслабнал заради роля във филм. Проектът носи името "Lizard Music" и е базиран на едноименния роман на Даниел ПинкУотър.

„Ще снимаме филм, който е много причудлив. Централният образ е ексцентричен мъж на около 70 години, наречен Човекът-Пиле, а най-добрият му приятел е... 70-годишно пиле“, разказа звездата.

"Толкова съм развълнуван, защото имам шанс отново да се преобразя, както в "The Smashing Machine. Нямам търпение", добави Джонсън.

В The Smashing Machine той играе бившия ММА боец и шампион на UFC в тежка категория Марк Кер – роля, за която качва сериозна мускулна маса. За Lizard Music актьорът прави обратното – сваля килограми.

"Това съм аз отслабнал. А все още имам доста път да извървя", каза той.

The Smashing Machine наскоро дебютира с бурни овации на кинофестивала във Венеция и вече се говори, че ролята може да донесе на Джонсън първа номинация за "Оскар".

Източник: БГНЕС

Ева Петрова
