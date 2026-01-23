Ема Стоун с нов рекорд на Оскарите, надминавайки Мерил Стрийп

Ема Стоун направи исторически рекорд по време на обявяването на номинираните за "Оскар" в четвъртък (22 януари). Актрисата бе удостоена с две номинации за ролите си като продуцент и актриса в "Bugonia". На 37 години, звездата от "Superbad" вече е най-младата жена, получила общо седем номинации, но е само вторият най-млад човек, постигнал седем номинации след покойния Уолт Дисни – според THR.

Стоун измести Мерил Стрийп, която е била на 38 години, когато е получила седмата си номинация за "Ironweed" през 1988 г. 76-годишната легенда в актьорството е събрала общо 21 номинации и е печелила три пъти – за поддържаща актриса за "Kramer vs. Kramer" през 1980 г., както и за главна роля в "Sophie’s Choice" през 1983 г. и "The Iron Lady" през 2012 г.

Стоун получи първата си номинация за "Най-добра поддържаща актриса" за "Birdman" през 2015 г. След това спечели награда за най-добра актриса за "La La Land" през 2017 г. и за "Poor Things" през 2024 година, а между тези победи получи още една номинация за поддържаща роля в "The Favourite".

Като продуцент на "Poor Things" Стоун също бе номинирана за "Най-добър филм".

"Благодаря на Академията за тези номинации и на всички, които вложиха сърцето си в "Bugonia", каза Стоун в изявление на 22 януари. „Нищо от това нямаше да съществува без нашия режисьор Йоргос (Лантимос). Винаги ще бъда благодарна за нашето творческо партньорство и приятелство.", каза Стоун по време на церемонията.

Тя продължи: "Споделям това признание с изключително талантливия Джеси Племънс и с нашия забележителен актьорски състав, екип и продуценти. Да бъда в компанията на всички тези невероятни номинирани е истинска чест и съм дълбоко благодарна.""

Когато 98-ите награди "Оскар" бъдат излъчени на 15 март по ABC/Hulu, Стоун ще се изправи срещу силна конкуренция от фаворитката Джеси Бъкли за "Hamnet", както и срещу Ренате Рейнсве, Роуз Бърн и Кейти Хъдсън.

Още рекорди от номинациите за "Оскар" 2026

Други рекорди на Оскарите също бяха подобрени на 22 януари, когато бяха обявени номинациите.

„Sinners“ на Райън Куглър получи общо 16 номинации, включително за „Най-добър филм“, което постави нов рекорд за най-много номинации за един филм в историята. Предишните рекордьори бяха „Titanic“ (1997), „La La Land“ (2016) и „All About Eve“ (1950), които всяко имат по 14 номинации.

