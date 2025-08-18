Финалист от "Игри на волята" най-накрая вдигна мечтаната сватба (СНИМКИ)

Един от най-добрите участници и финалист от миналогодишното издание на "Игри на волята" - Добрин Добрев - най-накрая сбъдна мечтата си и се ожени за любимата си Йоана. За лятната сватба стана ясно още в началото на годината, когато двойката разказа за плановете си. За щастливото събитие стана ясно от многобройни снимки, които шампионът по калистеника качи на стори в личния си Instagram профил.

От кадрите в социалните мрежи разбираме, че специалният празничен ден е бил изпълнен с типичните традиции и обичаи. Сред тях имаше и интересно видео, в което булката, която също е спортистка, като любимия си, демострира уменията си и показа как прави няколко лицеви опори, облечена в бялата рокля.

Йоана също е състезателка по калистеника. Тя и Добри поделят страстта си към активния начин на живот.

Снимки: Dobrin Dobrev/Instagram, колаж: Actualno.com

Булката впечатли последователите си в Instagram с спечатляваща визия, а за танца на младоженците бял дим допълни романтичната обстановка - практика, която много двойки харесва и прибавят към сватбената си церемония.

Звездни гости

Припомняме, че в „Игри на волята“ Добрин достигна до самия финал на шестия сезон, където само една крачка го делеше от победата. Тогава триумфира неговият най-близък приятел в играта – Мартин Кънев. Разбира се, той присъства на сватбата на своя най-верен съюзник от състезанието. Сред звездните гости са били също Изабел Крамарска и Полина Полипенко.

