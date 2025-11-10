Хилари Дъф за първи път проговори за "семейната драма" със сестра си

Американската актриса и певица Хилари Дъф за първи път говори открито за слуховете, че отношенията ѝ със сестра ѝ Хейли Дъф са охладнели. В интервю за списание Rolling Stone звездата споделя, че е „накрая готова да запълни празнините и да се свърже отново с хората“ – включително и по отношение на темата за „семейната драма“.

Хилари признава, че след дълги години в светлината на прожекторите усеща нужда да бъде по-искрена и откровена с феновете си. „Имаме тази луда връзка – хората ме познават откакто бях на 9–10 години… и просто искам да се върна и да се свържа с тях на ниво „сега“,“ казва тя.

Снимка: Getty Images

Още: Ново напрежение: Брад Пит заведе дело срещу Анджелина Джоли за колосална сума

Актрисата добавя: „Мисля, че всички ние преминаваме през подобни неща – сложни връзки, тревожност, отглеждане на деца, разводи, опит да намериш себе си в зрелостта или… семейна драма.“ Според нея това е част от процеса на порастване и себеприемане. „Най-накрая се почувствах в безопасност и комфортно в собственото си семейство, за да отворя отново тази част от себе си“, признава тя.

За слуховете и напрежението между сестрите

През последните години феновете на Хилари и Хейли забелязаха, че двете не са се появявали заедно публично от около 2019 г. Освен това в социалните мрежи няма харесвания, коментари или взаимодействия между тях, което само подхрани слуховете за разрив в отношенията им.

Hilary Duff addresses "family drama" after years of rumors that she had a falling out with her sister Haylie



Click ⬇️https://t.co/BQm1iKXTiF — JustJared.com (@JustJared) November 8, 2025

Според някои публикации в медиите възможните причини за напрежението включват различия в политическите възгледи и различия между техните съпрузи – Матю Кома (съпруг на Хилари) и Мат Розенберг (партньор на Хейли). Въпреки това Хилари не споменава конкретни причини, като предпочита да нарича случилото се просто „семейна драма“.

Символично "завръщане"

Новите изявления на Хилари идват заедно с музикалното ѝ завръщане – певицата пусна първия си сингъл от повече от десет години, озаглавен „Mature“. В песента и в интервютата си тя признава, че се обръща към миналото и към личните преживявания, които са я оформили като жена и майка.

Според феновете изповедта ѝ може да се разглежда като начало на нов етап – не само професионално, но и емоционално. Хилари показва готовност да бъде уязвима и да споделя повече от личния си живот, докато Хейли засега не е направила официален коментар по темата.

Още: Хелън Мирън ще получи почетен "Златен глобус" за принос към филмовата индустрия

Тя допълни, че песента отразява преживяването „и способността да приемеш случилото се, да се пошегуваш малко със себе си, да приемеш миналото си и да се чувстваш добре с това, къде си стигнал в живота.“

През септември Хилари Дъф разкри, че е подписала договор с Atlantic Records и работи по документална поредица, която ще включва интервюта, изпълнения и кадри от личния ѝ архив. Новият проект ще проследи професионалния и личния ѝ път през годините и ще покаже неизвестни до момента страни от живота ѝ, пише Page Six.