След дълга пауза: Хилари Дъф се завръща към музиката

Подготвяйки се за това, което обещава да бъде смела творческа част, Хилари Дъф, мултиплатинената световна суперзвезда, актриса, продуцент и предприемач, подписа договор с Atlantic Records за дългоочакваното си завръщане към музиката.

Освен това, в процес на разработка е и интимен документален сериал, който ще проследи дългоочакваното музикално завръщане и личното пътешествие на Дъф, предлагайки нефилтрирани видеа от света ѝ. Прегръщайки възходите, паденията и всичко между тях, феновете ще я подкрепят, докато тя балансира между отглеждането на семейство, записването на нова музика, репетициите на живо и подготовката за сцена за първи път от повече от десетилетие.

Режисьор и изпълнителен продуцент на сериала е номинираният за награда "Грами" и носител на наградата "Еми" режисьор Сам Вренч. Сериалът ще представи завладяваща смесица от кадри във vérité, стилизирани интервюта, изпълнения и видеоклипове от личния ѝ архив.

Хилари Дъф е най-известна с пробивната си роля на главната героиня в хитовия сериал на Disney Channel „Lizzie McGuire“. Нейната роля доведе до успешното излизане на филма „Lizzie McGuire“, затвърждавайки мястото ѝ като водеща тийнейджърска звезда. Забележителни филмови роли от ранната ѝ кариера включват „Agent Cody Banks, "A Cinderella Story" и "Cheaper By The Dozen“.

През последните години Дъф продуцира и участва в главната роля на хитовия сериал на Hulu „How I Met Your Father“, както и в аплодирания от критиката сериал „Younger“ от създателя на „Sex and The City“ Дарън Стар. На големия екран тя участва в аплодирания от критиката военен филм на Джон Кюсак „War, Inc.“ и играе главната роля в „According to Greta“, заедно с носителката на "Оскар" Елън Бърстин. В допълнение към балансирането на натоварена кариера, Дъф прекара последните няколко години в изграждане на семейния живот, който винаги си е представяла, със съпруга си и четирите си деца.

Дъф има глобално успешна певческа кариера, влизайки в Топ 40 музикални класации със синглите „So Yesterday“ и „Come Clean“. Първите ѝ три студийни албума, мултиплатиненият блокбъстър от 2003 г. „Metamorphosis“, едноименният платинен албум от 2004 г. и автобиографичната денс-поп колекция от 2007 г. „Dignity“, са продадени в общ тираж от 15 милиона копия по целия свят. Последният ѝ албум, „Breathe In. Breathe Out.“ от 2015 г., е звездна колекция от закачливи, електро-оцветени поп бисери, много от които тя е написала в съавторство с новаторски автори на песни и продуценти.