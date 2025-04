Илиана Раева със специален повод за празнуване (СНИМКА)

Илиана Раева искрено трогна последователите си в социалните мрежи с последната снимка, която публикува. Щатливият повод, поради който качи кадър на дъщеря си Виолета, е нейният рожден ден. Раева поздрави момичето си с мило пожелание. "Честит Рожден Ден на моето най-прекрасно цвете Виолета! Да ни е жива и здрава! Да е все така силна, упорита, вдъхновена, устремена, добричка, усмихната, нежна, красива и щастлива! Да е вечно влюбена в любимия си Георги и да е все така най-прекрасната мама на двете си съкровища Илиана и Асияна! Животът и да е пълен с приключения и вълшебства! Обичаме те безкрайно! Весел празник!", написа тя към поста си.

ЧРД на моето най-прекрасно цвете Виолета!🎉🎂🥂 Да ни е жива и здрава! Да е все така силна, упорита, вдъхновена, устремена,... Posted by Iliana Raeva on Wednesday, April 23, 2025

Дъщерите на Илиана Раева

Виолета е активна в социалните мрежи и често публикува много семейни снимки. Миналата година тя отбеляза четвъртата годишнина от брака си футболиста Георги Коруджиев. По този повод тя бе споделила следното: "Днес отбелязваме поредната щастлива година от общия път, който избрахме и сами си начертахме! Ти си моята опора, сила, най-добър приятел, мотиватор и the best partner in crime! Благодаря ти за всяка споделена секунда! ти си моето слънце и звезди и ще те обожавам forever! П.С. И все така да ми се радваш тайничко, докато не гледам".

Припомняме, че Илиана Раева и Наско Сираков имат още една дъщеря - Славея, която също е майка на момиче - Амили.