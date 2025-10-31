Истинската причина, поради която Ана де Армас се раздели с Том Круз

Според съобщенията, романтичната връзка на Ана де Армас и Том Круз е приключила, като източници твърдят, че звездата от „Балерина“ се е притеснявала от това колко бързо са се развивали нещата между тях. Според Us Weekly, раздялата е била инициирана от актрисата. „Това беше решение на Ана“, разкри вътрешен човек, добавяйки: „Тя започна да се чувства малко неудобно от това колко бързо се случват нещата". Въпреки че химията помежду им била неоспорима, актрисата решила да направи крачка назад.

Повече за техните отношения

Двамата за първи път предизвика слухове за романс през февруари, докато работеха по филма „Deeper“. Връзката им разцъфнала по време на интензивни подводни тренировки за филма, където прекарвали значително време заедно. „Започна като дълбоко професионално уважение и след това се разпали“, сподели източникът. „Том беше напълно пленен от Ана". Де Армас, от своя страна, се радвала на компанията на Круз и го намирала за „забавен“, оценявайки подкрепата му за кариерата и амбициите ѝ.

Въпреки краткия им романс, 37-годишната актриса все още цени високо 63-годишния Круз. Вътрешният източник уточни, че макар тя да е „сложила спирачки“ на връзката им, „все още много харесва Круз“. Двамата са решили да останат приятели и да дадат приоритет на професионалното си сътрудничество по филма. „Те искат да останат приятели, но тя трябваше да направи крачка назад“, обясни източникът.

Решението им да се разделят произтича от взаимно разбирателство, че поддържането на професионализъм е от съществено значение както за приятелството им, така и за успеха на филма им. „Дейли Мейл“ отбеляза, че в крайна сметка те „осъзнали, че трябва да го запазят професионално“.

