Жестът на Емилия, който помогна на Алекс Раева в "Като две капки вода"

Алекс Раева накара всички да танцуват в седмия епизод на "Като две капки вода", а в края на вечерта тя грабна втората си победа за сезона. Двойният образ се оказа голямо предизвикателство, но тя успешно се справи със задачата да се превъплъти в Емилия и Флорин Салам. Оказва се обаче, че мъжките роли са по-лесни за Алкес, от това да имитира жена, която дори познава отблизо.

"Беше ми по-трудна за имитация дори от Флорин Салам, защото я познавам. Трудно ми бе да я погледна отстрани и да я копирам. Обичам съвети и съм човек, който обича да краде ноухау. Постоянно се оглеждам около себе си", обясни победителката от снощния епизод за Емилия.

Снимка: Като две капки вода/Facebook, Алекс Раева като Емилия

Алекс уточни и с какво ѝ е помогнала нейната колежка, преди да излезе на сцената. "Благодаря на Емилия, че ми подари такова парче.", каза тя и подчерта, колко невероятна и земна е колежката ѝ. "Освен, че ме облече, ми даде и ценни съвети как да направя песента, като ми помогна за специфичните извивки.", сподели Алекс пред репортер на "На кафе".

Още: Алекс Раева след победата в "Като две капки вода": Не вярвах, че ще спечеля с такава песен

Смело към новото предизвикателство

След това предизвикателство, следващият понеделник всички артисти ще се качат на сцената на "Като две капки вода" в компанията на бивши участници, за да превърнат в истински спектакъл Нощта на дуетите. "Бутонът на късмета" определени Алекс Раева да изпълни емблематичното парче "Piu Che Puoi" на Ерос Рамацоти и Шер. Тя категорично заяви, че предпочита да се впусне в предизвикателството с имитация на Рамацоти. "Получават ми се по-добре мъжките образи. Моята преценка е, че предпочитам да имитирам Ерос Рамацоти".

Талантливата изпълнителка признава, че не намира време за почивка, но работата ѝ е много приятна. Въпреки усилията, които полага, винаги получава вътрешна награда за положения труд.

Още: Паниката след всеки лайв на "Като две капки вода" е тежка: Алекс Раева