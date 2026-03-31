Жестът на Емилия, който помогна на Алекс Раева в "Като две капки вода"

31 март 2026, 13:15 часа
Жестът на Емилия, който помогна на Алекс Раева в "Като две капки вода"

Алекс Раева накара всички да танцуват в седмия епизод на "Като две капки вода", а в края на вечерта тя грабна втората си победа за сезона. Двойният образ се оказа голямо предизвикателство, но тя успешно се справи със задачата да се превъплъти в Емилия и Флорин Салам. Оказва се обаче, че мъжките роли са по-лесни за Алкес, от това да имитира жена, която дори познава отблизо.

"Беше ми по-трудна за имитация дори от Флорин Салам, защото я познавам. Трудно ми бе да я погледна отстрани и да я копирам. Обичам съвети и съм човек, който обича да краде ноухау. Постоянно се оглеждам около себе си", обясни победителката от снощния епизод за Емилия.

Алекс уточни и с какво ѝ е помогнала нейната колежка, преди да излезе на сцената. "Благодаря на Емилия, че ми подари такова парче.", каза тя и подчерта, колко невероятна и земна е колежката ѝ. "Освен, че ме облече, ми даде и ценни съвети как да направя песента, като ми помогна за специфичните извивки.", сподели Алекс пред репортер на "На кафе". 

Смело към новото предизвикателство

След това предизвикателство, следващият понеделник всички артисти ще се качат на сцената на "Като две капки вода" в компанията на бивши участници, за да превърнат в истински спектакъл Нощта на дуетите. "Бутонът на късмета" определени Алекс Раева да изпълни емблематичното парче "Piu Che Puoi" на Ерос Рамацоти и Шер. Тя категорично заяви, че предпочита да се впусне в предизвикателството с имитация на Рамацоти. "Получават ми се по-добре мъжките образи. Моята преценка е, че предпочитам да имитирам Ерос Рамацоти".

Талантливата изпълнителка признава, че не намира време за почивка, но работата ѝ е много приятна. Въпреки усилията, които полага, винаги получава вътрешна награда за положения труд.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
