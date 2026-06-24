Кейт Бланшет представи онлайн платформа в битката срещу изкуствения интелект

Актрисата Кейт Бланшет донесе холивудски блясък в Брюксел, представяйки безплатна онлайн платформа, която дава на хората правото да решават как техният образ може да бъде използван от компаниите, работещи с изкуствен интелект, предаде АФП

Тя обяви, че Human Consent Registry вече се използва в Европейския парламент, където се състоя събитието. На него присъстваше и холивудският режисьор Стивън Содърбърг.

Какво представлява платформата Human Consent Registry

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Този обществено достъпен онлайн инструмент ще позволи на всеки да посочи как желае неговата идентичност - име, образ, глас, портрет, движения и/или други лични характеристики - да бъде използвана от системи за изкуствен интелект, отбелязва АФП. Потребителите ще имат три възможности за избор: да разрешат, да разрешат при определени условия или да забранят.

"Човешкото съгласие не е пречка за напредъка. Човешкото съгласие не омаловажава битките и радостите, свързани с технологичните иновации или творчество, което не е дело на хората", каза Бланшет по време на събитието в библиотеката на Европарламента. Тя подчерта, че проблемът засяга не само обществени личности като нея, а всеки, който е бил сниман "или просто е изкарал част от живота си онлайн".

Платформата е създадена от RSL Media – организация с нестопанска цел, на която Бланшет е съоснователка. Тя е фокусирана върху осигуряването на съгласие при използването на изкуствен интелект.

Организацията се надява компаниите, работещи с изкуствен интелект, доброволно да се консултират с Human Consent Registry, отбелязва АФП.

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Кейт Бланшет беше сред над 800 творци, между тях колежката ѝ актрисата Скарлет Йохансон и режисьорът Гийермо дел Торо, които през януари тази година публикуваха отворено писмо, в което обвиниха гигантите в областта на изкуствения интелект в "кражба".

"Модел, който наистина работи"

Водещ на събитието във вторник беше евродепутатът Ева Майдел, която приветства новия онлайн инструмент, отбелязва АФП. Платформата "представлява амбициозен опит да се приложат принципите на практика и да се направи съгласието по-достъпно и осъществимо, правата – по-прозрачни, а доверието – по-голямо", заяви тя.

Содърбърг смята, че това е "модел, който наистина работи както за компаниите, така и за творческата общност".

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Европейският парламент привлече международно внимание, след като ЕС първи в света започна да регулира изкуствения интелект толкова всеобхватно.

Ева Майдел беше един от ключовите преговарящи от страна на ЕС по историческия Закон за изкуствения интелект.

Зам.-председателят на Европейския парламент Сабине Ферхайен отбеляза, че ЕС се нуждае от "солидни концептуални механизми, така че творците да запазят контрол над собствения си образ, глас" и др.

Бланшет и Содърбърг не бяха единствените холивудски звезди, които говориха в Бюрксел за изкуствения интелект.

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Американският режисьор Дарън Аронофски разказа пред аудитория от творци в Европейския парламент, по време на поредното събитие, организирано от евродепутата Майдел, как неговото студио за изкуствен интелект Primordial Soup използва технологията за разказване на истории, отбелязва АФП. Според него макар моделите често да създават "невероятни" изображения, в тях липсва "силата на емоциите и силата на нашата човечност". По думите на Арнофски след това откритие осъзнал, че "трябва да разберем как да използваме тази невероятна технология" и "да я превърнем в машина за разказване на истории".

Източник: БТА