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Кейт Мидълтън изкачи трите най-високи върха на Великобритания в подкрепа на болни от рак (СНИМКА)

29 юни 2026, 14:20 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Кейт Мидълтън изкачи трите най-високи върха на Великобритания в подкрепа на болни от рак (СНИМКА)

Принцесата на Уелс Катрин – съпруга на британския престолонаследник принц Уилям, е изкачила за 24 часа трите най-високи върха на Великобритания, за да насочи вниманието към важността на "холистичния" подход към грижите в борбата срещу рака и за набиране на средства за благотворителна организация, предаде "Ройтерс".

От януари 2025 г. Кейт Мидълтън е в ремисия от рак, за чието наличие разкри през март 2024 г.

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Кралска подкрепа в битката с рака

В публикация в Instagram принцесата на Уелс съобщи, че е преодоляла "Националното предизвикателство на трите върха" в подкрепа на благотворителната организация "Роял Марсдън" (Royal Marsden Cancer Charity) за подпомагане на болни от рак към болницата, в която самата тя се е лекувала.

"Преодолях "Националното предизвикателство на трите върха“ не само като физическо усилие, но и като възможност да изследвам живота отвъд диагнозата и да дам нещо в замяна", написа принцеса Катрин.

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Публикацията ѝ е придружена от снимка, на която тя позира на фона на скалист пейзаж с екипировка за планински туризъм.

Катрин казва още, че се надява това да допринесе "за промяна на достъпа до холистични грижи – и разбирането за тях, с цел да се подпомогне възстановяването и излекуването на пациентите в цяла Великобритания".

Трите върха, включени в предизвикателството, са 1345-метровият Бен Невис в Шотландия, Скафъл Пайк, който се издига на 978 метра в Англия, и Сноудън с височина 1085 метра в Уелс.

Откакто беше оповестено, че ракът ѝ е в ремисия, принцесата на Уелс Катрин постепенно възобнови публичните си ангажименти. През май тя беше на двудневно посещение в Италия, по време на което беше посрещната с ентусиазъм.

Видът на рака, с който е била диагностицирана принцесата, така и не беше разкрит.

В началото на годината Катрин говори за "лечебната" сила на природата във видео, излъчено по повод 44-тия ѝ рожден ден.

Източник: БТА

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Весела Софева
Весела Софева Редактор
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