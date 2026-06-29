След десетилетие заедно: Кортни Кокс се раздели с Джони Макдейд

Кортни Кокс тихомълком е прекратила дългогодишната си връзка с музиканта от Snow Patrol Джони Макдейд, с когото бяха заедно от 2013 с кратко прекъсване. 62-годишната звезда от сериала "Приятели" се е разделила с 49-годишния музикант още в края на 2025 г., съобщи metro.co.uk.

Причината за края на романтичните им отношения

Раздялата е била изцяло по взаимно съгласие и без големи скандали. Приятели на звездите споделят, че двамата просто са достигнали до момент в живота си, в който са осъзнали, че вървят по коренно различни пътища. Роля за охлаждането на отношенията им най-вероятно е изиграло и огромното географско разстояние. Кортни основно живее и работи в Лос Анджелис, докато Макдейд е установен в Лондон, въпреки че през последното десетилетие двамата непрекъснато пътуваха между САЩ и Великобритания.

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"Джони говори изключително добре за Кортни. Те имаха много дълбока връзка и остават изключително в добри отношения. Те са добри приятели и много се грижат един за друг. Това не беше грозна раздяла. Просто бяха стигнали до момент, в който живееха различни животи", каза приятел на двойката пред изданието.

Кортни Кокс и Джони Макдейд започнаха своята романтична история през 2013 г., след като бяха запознати от общи приятели, сред които и поп певеца Ед Шийрън. Макдейд е сред най-близките приятели на Шийрън и е съавтор на някои от най-големите му световни хитове, сред които "Shape Of You", "Photograph", "Galway Girl" и "Bad Habits".

Кортни и Джони се сгодиха през 2014, но се разделиха през 2015 г., след което отново се събраха през 2016.

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Актрисата, изпълнила ролята на Моника Гелър в "Приятели", е споделяла за трудностите във връзката им, включително паузата в началото.

По-късно тя поясни, че с времето е приела раздялата като полезен етап. "Много съм благодарна за тази раздяла, защото когато се събрахме отново, връзката ни беше различна, а и това ме научи как функционирам в света - кои неща от детството ми трябваше да осъзная."

Източник: БГНЕС