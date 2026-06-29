Учен създаде ледени конуси в пустинята, спасяващи цели селища от суша

В „студената пустиня“ на Ладакх в Северна Индия, сред суровия планински пейзаж, се издигат огромни ледени конуси, високи няколко десетки метра. Те не са създадени от природата, а от инженера Сонам ​​Уангчук. Но идеята не се е появила от нищото.

Ледени конуси в пустинята в Индия - спасението от сушата

Уангчук казва, че е бил вдъхновен от работата на друг ладакхски инженер, Чеванг Норфел, известен като „Ледения човек“. От 80-те години на миналия век Норфел създавал изкуствени ледници под формата на плоски ледени полета, но те се намирали високо в планините и се топели бързо. Уангчук искал да замрази водата по-близо до селото и да я съхранява до началото на лятото, съобщава Polsat News.

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Тогава ситуацията се влошава най-много. Водата от топящите се ледници се влива в долините само в средата на лятото, но посевите се нуждаят от нея много по-рано. Неговият проект решава този проблем.

Физиката играе ключова роля в подобни ледени кули. „Долното течение на реката, горното течение и промените в надморската височина играят ключова роля“, обяснява самият Уангчук.

Как работи? Цялата операция се извършва през зимата, когато нощните температури падат до -30 градуса по Целзий. Водата от потока се изпомпва през подземна тръба от точка, обикновено разположена на поне 60 метра над земята. Разликата в нивата на водата създава такова налягане на изхода на тръбата, че водата блика вертикално нагоре, образувайки фонтан.

В мразовития зимен въздух капчиците замръзват по време на полет и се отлагат върху рамката на клоните, което помага за образуването на лед. Така, слой по слой, расте леден конус.

Формата е избрана умишлено. Повърхността на конуса, спрямо обема си, е обърната към слънцето с малка площ, така че се топи много по-бавно.

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Първият прототип, замръзнал през зимата на 2013–2014 г., престоял до средата на май 2014 г. През това време той натрупал приблизително 150 000 литра вода. Конуси в пълен размер били построени година по-късно, през зимата на 2014–2015 г., в село Пянг.

Защо Ладакх? Ладакх се намира в Северна Индия и е известен като „студената пустиня“. Въпреки че е заобиколен от заснежените Хималаи, валежите тук са изключително редки. Регионът обикновено получава по-малко от 100 мм вода годишно – наистина оскъдно количество.

За местните фермери, отглеждащи ечемик и овощни дървета в долините, единствената надежда е водата, течаща от топящите се ледници. В продължение на поколения този естествен цикъл е функционирал безупречно, но изменението на климата е довело до постоянно намаляващо количество изворна вода, заплашвайки реколтата.

Топенето започва едва в края на лятото, а семената се нуждаят от поливане през пролетта, когато почвата в долината е суха и напукана. През зимата водата тече непрекъснато и изчезва в реките, замръзвайки там, където никой не се нуждае от нея.

Ледените конуси запълват точно тази празнина. Замръзналата през зимата вода се топи бавно и подхранва нивите в продължение на седмици, точно когато фермерите най-много се нуждаят от нея. Резултатите са забележими: в село Пянг водата от конусите е позволила залесяването на голям участък от преди това безплодна земя.

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