НАТО, посмейте да се качите: Русия вече монтира оръдия на танкерите си (СНИМКИ)

Естонските гранични служители са засекли през май месец тази година първия случай на руски цивилен танкер, въоръжен с картечници. Той е бил наблюдаван във Финския залив, съобщиха естонското медийно издание Eesti Ekspress и финландското Helsingin Sanomat. Естонската медия първа се е сдобила със снимки, заснети от наблюдателен самолет на граничната охрана, на които се вижда картечница на борда на руския кораб „Маршал Василевски“ – танкер на „Газпром“ за втечнен природен газ, превозващ товара си от континентална Русия към Калининградска област (руския ексклав между Полша, Литва и Балтийско море).

Заради НАТО и украинските дронове

Кадрите са първото доказателство, че руски танкер може да е бил въоръжен, за да се попречи на властите от страни от НАТО евентуално да се качат на него.

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Смята се, че картечниците може да са били инсталирани на борда в случай на атака с украински дронове в района на пристанищата на Санкт Петербург или в случай на опит за спиране на танкера.

Ако на борда има тежки картечници, „тогава оценката на риска от абордаж (за западните държави) става съвсем различна“, казва офицер от разузнаването на една от балтийските държави. „Вероятността за абордаж тогава е нулева“, добавя той.

😡 Russia has started arming its tankers to deter NATO countries from boarding them



Two mounted guns have been spotted on the bridge of the Marshal Vasilevsky, one of Russia's key LNG carriers, The Times reports. Experts believe they were installed to defend against drones and… https://t.co/cePFgO1lXV pic.twitter.com/P1JPwud3Su — NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2026

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Войната между Русия и Украйна все повече се води извън границите на двете държави и вече обхваща и моретата около Европа. Причината е, че Руската федерация разчита в голяма степен на доходоносната си търговия с изкопаеми горива, за да финансира войната си. За да намалят приходите на страната, европейските държави налагат санкции. Също така периодично извършват качване на борда и конфискуват танкери, заподозрени в нарушаване на международното морско право.

На 23 юни френските въоръжени сили задържаха танкер от санкционирания руски „сенчест флот“ в Средиземно море край бреговете на Сицилия. Това беше вече петото задържане на руски танкери от страна на Франция.

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Припомняме също, че вече на танкерите от руския "сенчест флот", плаващи под флагове на различни държави за избягване на международните санкции, се качват руски охранители от службите или от частни военни компании.