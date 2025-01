Ким Джоунс напусна поста си в Dior (ВИДЕО)

Британският дизайнер Ким Джоунс се е оттеглил от поста си на артистичен директор на Dior Homme. Новината съобщи модната къща, след като седем години Джоунс е ръководил мъжките колекции на марката, предаде АФП. "Къща Dior желае да изрази най-дълбоката си благодарност към Ким Джоунс, който ускори развитието на мъжките колекции в международен план и допринесе значително за световното влияние на къщата, създавайки вдъхновяващ гардероб, който е едновременно класически и съвременен и свързан с някои творци на нашето време", написаха от компанията в X.

