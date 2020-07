Клинт Истууд иска милиони обезщетение заради реклами на канабис

Филмовата легенда Клинт Истууд заведе два дела, за да търси обезщетения за милиони долари от няколко производители и търговци на CBD, заявили или включили в рекламите си уверение, че той одобрява техните продукти.

90-годишният носител на "Оскар" заяви на едно от съдебните дела, заведени във федералния съд в Лос Анджелис, че три компании за CBD (фитоканабиноид, един от 113 идентифицирани канабиноиди в канабисовите растения и съдържащ до 40% от екстракта на растението) са използвали фалшиви новинарски статии, съдържащи снимки на Истууд и приписващи му цитати за популяризиране и продажба на канабидиол (CBD) продукти."В действителност, г-н Истууд няма никаква връзка с каквито и да било продукти CBD и никога не е давал такова интервю", се казва в делото за клевета, пише БГНЕС.Трите компании за CBD са Sera Labs Inc, Greendios и For Our Vets LLC. В съдебното дело се казва още, че трите компании са изпратили спам имейли със заглавие "Клинт Истууд споделя шокираща тайна днес". Второто дело е насочено към 10 компании и лица в различни щати на САЩ, които са обвинени, че са използвали в реклама името на актьора, за да насочат онлайн търсенията към тяхната уеб страница.Истууд даде яснота и в двете съдебни дела, че няма да позволи да се използва името или изображението му за продажба на продукти със CBD. Той търси обезщетение за милиони долари и също така поиска от съда да разпореди компаниите да се откажат от всички приходи, печалби и облаги, произтичащи от тяхното поведение.