Крисия направи сериозно признание за любимия си Никола Цолов

Никола Цолов прави фурор не само във Формула 2, но също така и в любовта. 19-годишният автомобилен състезател и 21-годишната Крисия са заедно само от около половин година, но певицата сподели, че вече не може да си представи да бъде с друг мъж. Тя категорично заяви пред "България Днес", че той е изключително красив човек и е слънце за нея.

Запознанството

Никола и Крисия се запознават случайно, а впоследствие разбират, че живеят съвсем близо един до друг в София и бързо се влюбват един в друг.

"Случайно се срещнахме. Първоначално се запознахме на едно социално място. Оказа се, че сме съседи. След това една година по-късно пак се видяхме и той ми каза, че тъкмо се е прибрал от Испания. Покани ме да излезем и оттогава сме заедно", разказа тя преди месец. Двамата все още не живеят заедно, но поддържат връзката си, докато следват мечтите си.

Връзка от разстояние

"Никола пътува из цял свят за състезания и подготовки и поддържаме често връзка от разстояние. За нея се изисква много търпение, взискателност и умение да се изслушваме. Ние имаме много сходен начин на живот - и двамата пътуваме много и обичаме приключенията, което ни помага да се подкрепяме взаимно", обясни Крисия.

"Ние сме просто една двойка, която се обича и уважава. Никола е изключително красив човек вътрешно и външно и не бих си представила да съм с друг", категорична е Крисия.

"За първи път изпитвам такова нещо. Липсва ми много и винаги ще ми липсва, дори когато е до мен. Но това ни учи на търпение. И двамата следваме мечтите си", каза още тя.

