Дария Симеонова разтърси мрежата със силни думи за децата и жестокия свят

Актрисата Дария Симеонова трогна своите последователи в социалните мрежи с искрено послание, посветено на децата, семейството и отговорността на родителите. Към поредица от нежни снимки с едно от децата си тя сподели размисъл, който докосна много хора и предизвика вълна от реакции. В публикацията си звездата от "Откраднат живот" говори открито за предизвикателствата на родителството и за неизбежните трудности, с които всяко дете се сблъсква по пътя си. Тя признава, че като майка на две деца добре познава болката от всяка детска сълза и тревогата, която изпитва всеки родител, когато вижда детето си наранено или уплашено.

"Мисля си за децата. За черешите. За отговорността, която носим към тях. За щастието им. И за злобата на хората", започва откровеният ѝ текст.

Разсъжденията ѝ идват малко след скандалният акт на агресия към баща и неговата 9-годишна дъщеря в софийското село Лесново.

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Домът е там, където е сигурно

Според Симеонова родителите не могат да предпазят децата си от всичко лошо, а и не бива да се опитват да изградят около тях непробиваема защита. Светът е изпълнен както с доброта, така и с жестокост, а срещите с трудностите са неизбежна част от израстването. Важното е децата да бъдат подготвени за тях и да знаят, че винаги имат сигурно място, където да се върнат. "Не всички, които ще срещнат им мислят доброто и не всеки ще се отнася с тях така, както ние. И те трябва да го знаят, за да не се плашат."

Актрисата подчертава именно ролята на семейството като опора в трудните моменти. Според нея домът трябва да бъде пространство на спокойствие, подкрепа и безусловна любов – място, където детето може да намери утеха след сблъсък с несправедливостта или грубостта на света. "И точно за това е семейството и родителите - за да им даваме опора, да има място, където се чувстват спокойни, сигурни и подкрепени. За да има дом, в който да се приберат, обятия, в които да се сгушат и прегръдка, в която могат спокойно да поплачат след срещата с лошото."

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Посланието ѝ завършва с прост, но силен призив: "Обичайте децата. Грижете се за тях."

Думите на Симеонова звучат като напомняне, че макар родителите да не могат да променят света, те могат да дадат на децата си най-важното – увереност, че не са сами пред предизвикателствата на живота. А именно тази увереност често се превръща в най-силния щит срещу трудностите, които ги очакват по пътя към зрелостта.