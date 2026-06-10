Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Дария Симеонова разтърси мрежата със силни думи за децата и жестокия свят

10 юни 2026, 11:21 часа 0 коментара
Снимка: Елена Ликова
Дария Симеонова разтърси мрежата със силни думи за децата и жестокия свят

Актрисата Дария Симеонова трогна своите последователи в социалните мрежи с искрено послание, посветено на децата, семейството и отговорността на родителите. Към поредица от нежни снимки с едно от децата си тя сподели размисъл, който докосна много хора и предизвика вълна от реакции. В публикацията си звездата от "Откраднат живот" говори открито за предизвикателствата на родителството и за неизбежните трудности, с които всяко дете се сблъсква по пътя си. Тя признава, че като майка на две деца добре познава болката от всяка детска сълза и тревогата, която изпитва всеки родител, когато вижда детето си наранено или уплашено.

"Мисля си за децата. За черешите. За отговорността, която носим към тях. За щастието им. И за злобата на хората", започва откровеният ѝ текст.

Разсъжденията ѝ идват малко след скандалният акт на агресия към баща и неговата 9-годишна дъщеря в софийското село Лесново

Още: Не издържах повече: Причината Йоанна Темелкова да се откаже от актьорството и да напусне България

Домът е там, където е сигурно

Според Симеонова родителите не могат да предпазят децата си от всичко лошо, а и не бива да се опитват да изградят около тях непробиваема защита. Светът е изпълнен както с доброта, така и с жестокост, а срещите с трудностите са неизбежна част от израстването. Важното е децата да бъдат подготвени за тях и да знаят, че винаги имат сигурно място, където да се върнат. "Не всички, които ще срещнат им мислят доброто и не всеки ще се отнася с тях така, както ние. И те трябва да го знаят, за да не се плашат."

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Актрисата подчертава именно ролята на семейството като опора в трудните моменти. Според нея домът трябва да бъде пространство на спокойствие, подкрепа и безусловна любов – място, където детето може да намери утеха след сблъсък с несправедливостта или грубостта на света. "И точно за това е семейството и родителите - за да им даваме опора, да има място, където се чувстват спокойни, сигурни и подкрепени. За да има дом, в който да се приберат, обятия, в които да се сгушат и прегръдка, в която могат спокойно да поплачат след срещата с лошото."

Още: Доза забавление и хумор за децата: Защо смехът трябва да бъде включен в класната стая?

Посланието ѝ завършва с прост, но силен призив: "Обичайте децата. Грижете се за тях."

Думите на Симеонова звучат като напомняне, че макар родителите да не могат да променят света, те могат да дадат на децата си най-важното – увереност, че не са сами пред предизвикателствата на живота. А именно тази увереност често се превръща в най-силния щит срещу трудностите, които ги очакват по пътя към зрелостта.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Родители деца Дария Симеонова семейство
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес