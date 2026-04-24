Маколи Кълкин и съпругата му си създават абсурдни конфликти помежду си

24 април 2026, 13:19 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Когато си представяме известни двойки, често мислим за червени килими, интервюта и официални събития. Но зад кулисите животът им понякога изглежда съвсем различно — по-близък до обикновеното ежедневие, отколкото до Холивуд. Маколи Кълкин и съпругата му Бренда Сонг са един от тези примери. Двамата са заедно от 2017 г. и имат две деца, но често показват, че връзката им се крепи не само на романтика, но и на чувство за хумор и споделени малки моменти у дома.

Забавните спорове

Един от най-неочакваните източници на "напрежение" между тях се оказва видеоигра. Това разкри Сонг по време на участието си в "Cosmo Goes Deep", отговаряйки на лични въпроси с колежката си от "Running Point" Кейт Хъдсън. Тя разказа, че с Кълкин играят заедно в леглото и състезателният им дух се превръща в повод за конфликт. Макар и на шега, съревнованието може да доведе до леки закачливи спорове - кой е изпреварил кого, кой е спечелил в последната секунда. "Това вероятно е най-дребнавото нещо", за което се кара двойката, както мисли актрисата.

Историята звучи забавно, но всъщност показва нещо по-дълбоко - как малките ежедневни моменти могат да бъдат част от силна връзка.

Освен това, Сонг описва Кълкин като свой най-близък доверен човек - човек, с когото може да говори за спорт, работа и дори да готви. А самият Кълкин признава, че никога не се е чувствал по този начин преди, описвайки връзката им като дълбока и истинска, пише "People".

Ева Петрова
Маколи Кълкин връзки Бренда Сонг
