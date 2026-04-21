Млади звезди, които издържали семействата си още като деца (СНИМКИ)

Да израснеш под светлините на прожекторите звучи като мечта, но за много млади актьори и музиканти това идва с неочаквана тежест. Част от тях още като деца започват да печелят повече от възрастните в семейството си и поемат ролята на основен източник на доходи. Историите на редица известни личности показват, че зад блясъка често стои сериозна отговорност, ранно порастване и промяна в семейната динамика.

Ранната слава и ролята на "изхранващия" в семейството

Зендая споделя, че още като дете - започвайки като актриса в Disney Channel, е почувствала как успехът ѝ променя отношенията у дома. Тя разказва, че много рано е станала финансовата опора на семейството си, което я е поставило в позиция на "възрастен" преди времето си.

Подобно чувство описва и Деми Ловато. Тя признава, че като тийнейджър е казвала на родителите си, че "плаща сметките", което днес определя като нещо, от което се срамува. С времето обаче осъзнава колко трудно е било за всички да се адаптират към ролите в семейството.

Семейни жертви и обърнати роли

При Кики Палмър ранната кариера води до пълна промяна в семейната структура. Майка ѝ става неин мениджър, а баща ѝ остава вкъщи, за да се грижи за останалите деца. В резултат самата Кики започва да носи основната финансова тежест.

Тя признава, че това създава огромен натиск върху нея още в млада възраст, тъй като семейството ѝ зависи от успеха ѝ в индустрията.

Отговорност още в детството

Мелиса Джоан Харт, позната от сериала "Clarissa Explains It All", разказва, че още като дете е чувствала дълг към семейството си. Всички приходи от актьорската ѝ работа са отивали за домакинството, а тя самата не е възприемала това като жертва, а като отговорност към по-малките си братя и сестри.

Подобно преживяване има и Джоджо Сива, която започва да печели сериозни суми още преди тийнейджърските си години. Тя признава, че семейството ѝ дълго се е страхувало какво ще стане, когато навърши 18 години и получи контрол върху средствата си.

"Размяна на детството" за стабилност

Сидни Суини описва още по-тежък път — семейни финансови трудности, банкрут и загуба на дом. За да помогне, тя работи различни нископлатени работи, преди да пробие в Холивуд. По-късно успява да възстанови финансовата стабилност на семейството си, включително да изплати ипотеката на майка си.

Коул Спраус също говори за "размяна" – той описва как ранната му кариера заедно с близнака му Дилън е осигурила стабилност, но за сметка на нормалното детство. Според него това е цената на дългогодишната работа в индустрията.

Източник: "People"

