Много адреналин и страх в "Ергенът": Почти съм умряла (СНИМКИ+ВИДЕО)

Бурни любовни чувства и напрегнати емоции заради съмнения белязаха вчерашните събития на телевизионния формат "Ергенът". Зрителите станаха свидетели на три индивидуални срещи - Кристиян и Елеонора, Марин и Михаела, Георги и Алия. Въпреки че всяка една от сцените предизвика интерес, екстремните преживявания между новия ерген и неговата избраница определено бе кулминацията в епизода.

Забавното и вълнуващо преживяване бързо се превърна в тест за доверие, контрол и емоционална устойчивост. Оказва се, че Алия има сериозен страх, свързан с активността, въпреки че в началото не крие, че е избрала срещата, защото очаква нещо "щуро" и различно. Макар да има колебания, Алия се довери на Гатев, впускайки се в приключението с АТВ.

Пътят им заедно е белязан от емоции, които ескалират - Алия изпада в паника, докато се вози с Гатев, и многократно се шокира, разминавайки се на косъм от инцидент.

"Почти съм умряла, но съм жива.", коментира тя с лека доза хумор. Изказването ѝ ясно показва колко интензивно е било преживяването, което завършва без проблеми.

Още: Ясна е истинската причина за изчезването на Стоян от "Ергенът" (ВИДЕО)

Въпреки стреса, Алия признава, че е усетила и положителни черти в Гатев, включително неговия характер и спокойствие в критични моменти. Той пък не крие, че е останал с добри впечатления от дамата и дори намира потенциал за развитие на отношенията им.

Запознанство с лъжа

Оказа се, че Алия и Гатев са имали забавна ситуация при запознанството си преди време, което започва с лъжа. Въпреки това, двамата определено си паснаха, а комуникацията им вървеше отлично.

Дали си подхождат и ще стигнат заедно до финала, предстои да разберем.

Още: Неочаквана тайна от миналото беше разкрита в "Ергенът"