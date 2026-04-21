Любовен трус в "Ергенът": Важно решение и нови правила преобръщат всичко (СНИМКИ)

Тази седмица в "Ергенът" предстоят нови събития и поредица от преживявания, които отново ще променят динамиката в отношенията между участниците и ще провокират лавина от емоции както сред тях, така и сред зрителите. От тази вечер в романтичното риалити отново има нови правила – ергените вече ще бъдат напълно равнопоставени, фокусът вече се измества изцяло към връзките и потенциала за истинска любов. Докато Кристиян, Марин и Гатев напредват уверено, Стоян остава в пауза с последни три дни за вътрешен катарзис – време, което може да се окаже решаващо. Как ще бъде приета тази новина от участниците и до какво ще доведе тя - всичко това предстои да стане ясно.

Какво предстои?

Вторник вечер ще разкрие пред зрителите какво е настроението в имението след необичайната изминала седмица, а именно отсъствието на Стоян и появата на Гатев. Темата не спира да занимава дамите, а някои от тях влизат в доста остри пререкания. Най-обсъждана от дамите пък е Илияна, която се разкъсва между разума и сърцето си. Липсата на Стоян започва да ѝ тежи все повече, а чувството за вина заради близостта ѝ с Гатев не ѝ дава покой. Макар да е уверена, сияеща и все по-привлечена от Гатев, сянката на Стоян остава. Въпросът вече не е дали има чувства – а към кого са те в действителност.

Освен Илияна още три от дамите ще търсят отговори на своите въпроси. Това са Михаела, Алия и Елеонора, които ще имат възможност да отидат на индивидуална среща със "своите" ергени. А на тези срещи всичко може да се случи… и то наистина се случва.

Още: Ясна е истинската причина за изчезването на Стоян от "Ергенът" (ВИДЕО)

В сряда всеки от ергените ще излезе за първи път на "тройна среща" с две дами по свой избор, но ще приключи вечерта само с една от тях. Дамата на Гатев ще получи специален подарък – бижу, носещо послание. Една от дамите на Марин ще сподели, че е имало целувка, което ще постави под въпрос доверието на Михаела и ще се превърне в емоционален тест за отношенията им. Дамата на Крис ще си отговори на много въпроси, които ще предизвикат поредица от разговори, събития и реакции, както и поредица от донякъде неочаквани действия вчетвъртък вечер преди и по време на Церемонията на розата.

Кулминацията в "Ергенът" тази седмица настъпва със завръщането на Стоян. Изправен пред новата реалност в имението и развилата се близост между Илияна и Гатев, той ще трябва да се справи с последствията от своето отсъствие. Напрежението достига връхната си точка по време на Церемонията на розата, този път поверена само на един от ергените. Решението, което предстои, може да преобърне напълно посоката на любовното приключение.

Още: Неочакван разрив между Кристиян и Елеонора, довел до целувки с друга (ВИДЕО)