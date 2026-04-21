Най-важното от изборите:

Борис след сълзите в "Като две капки вода": Изненадах се от победата

21 април 2026, 14:16 часа
Снимка: Като две капки вода/Facebook
Пореден изключителен епизод на "Като две капки вода" премина и тази седмица, а първата си заслужена победа грабна Борис Христов. Изненадата обаче не бе само зрителите, но и за самия него, тъй като певецът не очаквал да се класира на първото място в женски образ - като част от английското трио Bananarama. По думите му, в предишните седмици е имало образи, за които е бил "доста по-сигурен", защото ги описва като "по-близки". "Защото бяха мъжки", коментира той пред репортер на "На кафе" след вчерашния си триумф.

"Изненадах се от тази победа. Не очаквах. Тръгнах с нагласата, че днес явно трите точки са мои. Но аз не мога да не съм емоционален - даже се разплаках в края. Но пък е хубаво! След като така са решили хората, явно съм се справил сравнително добре.", сподели Борис.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Несъмнено задачата му не беше лека - освен тесните дрехи Борис обу и обувки на високи токчета. Певецът обаче смята, че това не е най-трудното му превъплъщение. Той обясни, че в ролята на Шер е била истински сложно предизвикателство, заради облеклото. "5 часа не можех да отида до тоалетната.", каза Христов. 

С уважение към жените

Той обясни, че след поредната имитация на жена в шоуто изпитва още по-голям респект към жените. "Съчувствам на жените, от момента, в който за първи път бях свидетел на бременността на моята съпруга. Оттогава като че ли започнах да изпитвам много по-голямо уважение към майка ми и към моята съпруга, разбира се. И към всички жени, защото виждам през какво преминават".

В следващия лайв той ще влезе в ролята на Васил Михайлов. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Борис Христов Като две капки вода ТВ предавания
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес