21 април 2026, 20:00 часа 0 коментара
Край на любимо тв шоу: Заснеха последния епизод (ВИДЕО)

Възможно ли е едно от любимите телевизионни предавания в българския ефир да остане в историята? Забавното куиз шоу "Кой да знае?" официално приключи със заснемането на последния си епизод - това разкри водещият Сашо Кадиев в социалните мрежи. "Днес снимахме последния епизод на последния сезон на "Кой да знае?" и не се знае кога ще продължим.", хвърли бомбата чрез видео във Facebook.

Заедно с капитаните на двата отбора в предаването - колоритната Милица Гладнишка и остроумния Христо Пъдев, Кадиев сподели детайли, които разкриват огромния мащаб на продукцията.

Тримата обясниха, че екипът е реализирал общо 238 предавания в рамките само на две години, което значително надхвърля първоначалните очаквания. "По програма трябваше да го направим за четири - пет години, а ние ги заснехме за две."

Те отбелязаха с чувство за хумор, че продукцията буквално е "преизпълнила петилетката", подчертавайки както високата динамика на снимките, така и силния зрителски интерес към формата.

Ще има ли продължение?

Сашо Кадиев не скри, че раздялата с екипа и публиката е емоционална. В характерния си стил той дори отправи нестандартен призив – ако 500 000 души подпишат петиция, шоуто може да се завърне на екран.

Въпреки успеха на предаването, към момента няма официална информация дали и кога ще започнат нови снимки. Това оставя бъдещето на шоуто отворено, въпреки че се нарежда сред най-гледаните и обичани телевизионни формати у нас.

Ева Петрова
