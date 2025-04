"Можеше да е жива, ако ме беше послушала": Говори последният бодигард на принцеса Даяна

Британското кралско семейство не е чуждо на светлините на прожекторите, но последните събития засилиха обществения интерес. От февруари 2024 г. 76-годишният крал Чарлз III се бори с диагноза рак - здравословно състояние, което ограничи публичните му ангажименти и породи опасения за бъдещето на монархията. Принц Хари пък е в съдебна битка с британското правителство относно сигурността на семейството му по време на посещения - спор, който подчертава продължаващото му отчуждаване от роднините си.

Междувременно принц Уилям влиза в по-значима роля, поемайки допълнителни отговорности с влошаването на здравето на баща му и подготвяйки се за короната, която го очаква. На фона на тези съвременни драми един глас от миналото се появи, за да хвърли нова светлина върху трагедия, която все още преследва кралската фамилия: смъртта на принцеса Даяна. Кен Уорф, последният ѝ официален бодигард, разкри молбата, която е отправил към нея - молба, която, както е убеден, е могла да промени съдбата ѝ.

Още: Трогателното предупреждение на принцеса Даяна към принц Хари

Кен Уорф, който охранява принцовете Уилям и Хари в края на 80-те години на миналия век, преди да стане личен охранител на Даяна от 1988 до 1993 г., познава света на кралската сигурност отвътре. След като напуска службата си по лични причини, той се среща с Даяна за последен път в двореца Кенсингтън само няколко седмици след напускането си. На небрежна чаша чай тя го помолила за съвет какво да прави по-нататък. "Казах ѝ да не се отказва от защитата на Скотланд Ярд", спомня си Уорф и признава, че макар охраната да е била непосилна, тя е била спасителен пояс. Той смята, че професионализмът им е помогнал да я предпазят в смутните времена. Но въпреки съветите му, Даяна прекъсва връзките си с официалния си екип за сигурност в края на декември 1993 г., избирайки по-малко опитна частна охрана. Уорф смята, че това решение е предрешило съдбата ѝ.

Princess Diana, her bodyguard, Trevor Rees-Jones, and driver Henri Paul shortly before the fatal crash. pic.twitter.com/ROyxSExM7G