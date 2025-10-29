Нищо не се върна обратно: Дженифър Лорънс планира пластична операция

Дженифър Лорънс посрещна второто си дете по-рано тази година с съпруга си, а бащата е галеристът Кук Марони. Актрисата, която обикновено пази личния си живот в тайна, не е разкрила името на бебето, но сподели за промените в тялото си след раждането. Размишлявайки върху това, че тялото ѝ вече не е същото след раждането на второто ѝ дете, 35-годишната Лорънс публично разкри плановете си да се подложи на операция за уголемяване на гърдите, пише "The New Yorker".

"След първото дете всичко се върна почти както преди. След второто нищо не се върна", призна тя. Операцията е насрочена за ноември, а актрисата обясни, че решението ѝ не е мотивирано единствено от публичното ѝ излагане. Освен това Дженифър говори и за други козметични процедури, като ботокс, които прави, като се старае да не повлияе на изражението на лицето си. "Повярвайте ми, ще го направя!", каза тя за евентуален лифтинг в бъдеще.

Как я е променило майчинството

Снимка: Getty Images

Майчинството също е променило личния и професионалния ѝ живот. "Това е брутално и невероятно. Не само че ги вземам предвид при всяко решение дали да работя, къде да работя и кога, но те ме научиха... Е, не знаех, че мога да изпитвам толкова много чувства и че работата ми е толкова свързана с емоциите." За това как майчинството е повлияло на творчеството ѝ, тя добави: "Почти е като да усещаш мехур или нещо подобно; много е чувствително. Очевидно те са променили живота ми към по-добро и са ме преобразили творчески. Силно препоръчвам да имате деца, ако искате да бъдете актьори."

Дженифър и Кук са родители и на Сай, роден през февруари 2022 г. Въпреки че името на второто им дете все още не е официално потвърдено, снимки, получени от "Page Six", показват два ключодържателя, единият с името Сай, а другият с името Луи, пише "Marca".