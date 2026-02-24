Обявиха дрескода на Мет Гала 2026

Музеят на изкуствата "Метрополитън" обяви днес дрескода за модното шоу Мет Гала, което ще се състои на 4 май, и той е "Модата е изкуство", пише Асошиейтед прес. Водещи на вечерта ще са Бионсе, Никол Кидман, тенис шампионката Винъс Уилямс и Ана Уинтур от "Вог", а организационният комитет ще бъде председателстван от дизайнера Антъни Вакарело и актрисата-режисьор Зоуи Кравиц. В шоуто ще участват певицата Сабрина Карпентър, актрисите Теяна Тейлър и Лина Дънам, балерината Мисти Копланд и други.

Кодът е избран за максимална гъвкавост. Кураторът от Института за костюми на "Метрополитън" Андрю Болтън отбеляза: "Надяваме се това да сложи край веднъж завинаги на доста остарелия дебат: "Изкуство ли е модата?".

За Болтън шоуто е най-важното. Както знаят зрителите, голямото парти не само събира пари за института, който се самофинансира, но е и стартова площадка за ежегодното пролетно модно изложение. Тази година курираното от Болтън и неговия екип шоу "Изкуството на костюмите" ще представи модата като лайтмотив в цялата история на изкуството.

Изложението ще бъде най-голямото досега по броя експонати. Ще бъдат представени 400 експоната – 200 броя облекла и 200 произведения на изкуството от музея, които ще бъдат разположени по двойки.

Според Болтън идеята е да се разгледа "облеченото тяло" във всичките му аспекти и да се отбележи, че модата е не само изкуство, както е било представено при предишните шоу програми, а че изкуството е мода. "Това преобръща всичко, което сме правили преди", каза Болтън. "Сега гледаме на изкуството през очите на модата", добавя той.

На практика това означава, че може да видите художествен обект във витрина – например ваза от Древна Гърция, а отгоре ще бъде изложена дреха от обширната костюмна колекция на музея, която ще отразява модата на фигурите, изобразени върху вазата, пояснява АП, цитирани от БТА.

